餐館注意：竊賊躲雜物間等打烊後專偷保險箱！

（本報綜述）華盛頓縣一家餐館近日遭遇離奇竊案，提醒所有餐飲業主提高警惕。一名男子假裝顧客進入一家名為「Mad Greek Deli」餐館後，竟然躲進雜物間長時間潛伏，等到員工打烊離開，才現身撬走固定在地板上的保險箱，內有超過2萬美元現金與支票。

餐館經理回憶說，事件發生在上週四晚間，第二天由員工發現異常才揭曉。「員工打電話告訴我保險箱不見了，我馬上調出監視器，才看到有人假裝顧客，然後躲進掃具間，直到店裡清空後才出來動手。」

監視畫面顯示，竊賊耐心等待數小時，最後竟將沉重的樂透保險箱強行扯下並扛走。馬克斯說：「我最慶幸的是，當時沒有人去打開那個雜物間，否則一旦員工和他正面相遇，後果不堪設想。」

據悉，這已是該餐館六個月內第二次遭竊。馬克斯坦言，連續受害讓他對未來經營充滿不確定感：「不知道還能撐多久，每一次打擊都讓前景更黯淡。」

警方調查發現，被偷走的保險箱已於兩天後在比弗頓TV高速公路與西南153大道附近尋獲，但裡頭已經被清空。華盛頓縣警長辦公室表示，嫌犯身影與近期在Hillsboro發生的多起竊案嫌疑人相似，目前正比對是否為同一人。

警方呼籲業主加強安全措施，尤其是在關店巡檢時，務必確認雜物間、後門與隱蔽角落，避免給竊賊可乘之機。