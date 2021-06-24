餐館振興基金受法律挑戰暫停發放撥款

（本報綜述）一個新冠疫情，令各行業陷入困境，聯邦政府早前推出的餐館振興基金，讓不少餐館感到像是及時雨，在經濟準備重開之時，就靠這筆基金讓他們再次起飛。但上月在法院的一個裁決，聯邦政府決定暫停撥款。

餐館振興基金在開始接受申請時，將首21日優先開放給予女性經營者、少數族裔者等申請，國會此決定是要確保歷史以來，得不到充分服務的群體能優先得到服務。但有來自德州和田納西州的白人商家卻對這21天優先期表示不滿，並採取法律行動，上月27日上訴庭以二比一裁定這個優先期是不合憲法的。

另外，在5月28日的另一場裁判中，美國地方法官里德·奧康納(Reed O’Connor) 命令小企業管理局（SBA）在批准申請時，對種族和性別應採取中立的處理方式。該案件得到美國第一法律（America First Legal）的資助，該組織由前總統特朗普的顧問斯蒂芬米勒和其他幾位前特朗普政府官員所組成的。

在判決後，米勒在聲明中表示：我們很高興拜登政府在回應我們的訴訟時放棄了這一個違憲和種族歧視的計劃。

其實，在俄勒岡州也出現類似的情況，一個專針對黑人社區的援助計劃也曾遭到法律挑戰而要暫停發錢，直至州政府的關愛基金與提告的木材公司達成協議，在上月才恢復發放援助。因為這宗訴訟，結果州政府要自掏腰包向1,252名非黑裔人士發放援助金。

在本市西北區的一個書店連咖啡店，在疫情影響下，去年虧損近8萬元，東主早前獲餐館振興基金批出10萬5千元「救命錢」，並已開始積極準備重開。但上周六卻聽到消息，稱全國有近3,000名商家所獲批的撥款要暫停發放。這名商家表示，對她來說就像是空歡喜一場，並且感到非常絕望。

因為這場訴訟，小企業管理局在5月底已停止向在優先期獲批的商戶發放援助金，該局表示，他們正在處理那些早前已遞交的非優先申請表格，如還有錢剩，才會向手上的2,965個優先申請發放援助金。至於那數十萬在優先期遞交了申請，但未獲批核的，相信會是石沉大海，除非國會增加撥款。

根據小企業管理局，截至周一．已向近10萬申請人發放了275億元，其中有72,000個申請是屬於優先處理的。小企業管理局一共收到362,000個申請，如要滿足所有申請，估計應該要有750億元的撥款才足夠應付。餐館振興基金目前的撥款只有286億元。

俄勒岡州餐館酒店協會主席布蘭特表示，這實在令人沮喪，商戶花了很多時間填寫繁複的申請表，然後在等待錢到手，但突然知道可能得不到這筆救命錢。

餐館振興基金的發起人，本州的國會眾議員布魯梅瑙爾(Earl Blumenauer)，已在上周在國會提出增撥600億元給這基金，好讓小企業管理局能處理手頭上所有正在輪候的撥款申請。

梅瑙爾議員表示，已得到近100名來自兩黨的立法者的支持，但他承認這是一個龐大的數目。他表示，設立優先期的目的就是要確保受到最大困難的人得到照顧，而令人失望的是，特朗普的人卻因此牽頭提出訴訟。他說：“這很不幸，但我認為最終如果我們能正確地把工作做好，我們一定能照顧好所有這些人。”