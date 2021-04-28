餐廳振興補助金5月3日正式申請　最高每家500萬元 張丹丹註冊會計師及其團隊繼續為客戶護航

（本報訊）美國小型企業管理局（SBA）27日宣布，備受餐飲服務業關注的餐館振興補助金（Restaurant Revitalization Fund）將於5月3日（星期一）上午9：00開始正式接受 申請。 並允許申請人可在4月30日中午12時起，到SBA網站內提前註冊申請賬戶。

這個餐館振興基金，對於滿足條件的申請人，美國小型企業管理局將為每個營業地點提供不超過500萬元的補助金，對於申請人及其相關企業，總額不超過1000萬元，最低補助 金額為500元。 且只要資金在2023年3月11日前用於符合條件的用途，就不需償還。

餐飲服務業在這次疫情中受到重大的收入損失，聯邦政府藉此幫助餐飲服務業，希望他們能在經濟困境中盡快恢復過來。 這個餐館補助金對很多餐飲服務業業主來說，就如一個「救命」的援助，所以至公佈以來，業內的老闆都特別關注。

為了照顧客戶的需要，張丹丹註冊會計師所創立的聯合註冊會計師事務所，早在本月初就已透過網上會議，為客戶講解餐館補助金的詳情。 在SBA公佈詳情后，張丹丹註冊會計師再次在繁忙的稅季中抽出時間，在本週一再到透過Zoom視頻會議，為百名餐飲業的客戶講解詳細的申請情況。

不少聯合註冊會計師事務所的客戶對張丹丹註冊會計師及其團隊的不辭勞苦，紛紛留言感激。 張丹丹註冊會計師表示，每年稅季都是極之繁忙的，再加上今年稅改和新的政府補助法案層出不窮。 所以她和她的團隊每天都要加班來應付各種客戶的需求。 這次她真的花了不少時間來去參加SBA的官方會議已經整合資料，準備這次的講座，由於餐館補助金的申請是先到先得的，所以開設這講座是讓客戶都能清楚 明白申請的步驟和預早做好所需的準備，當申請一開通就可馬上順利完成手續。

“餐館補助金”將優先那些資源不足的人群，如果業主中51%或以上爲女性、退伍軍人等弱勢人群所擁有，在開放後21天內可以優先申請，21天后將對所有符合資質的申請人 開放。 根據規定，符合條件申請的餐飲業包括餐館、餐車和路邊攤、飲食承辦商、糕點店、酒吧、酒莊、小旅館等等，其中部分商家需要提供證明，表明2019年總收入的至少33 %來自食物和飲料銷售。

補助對於申請資質也有一定的要求，有一些餐飲業商家是不能申請的，例如已經永久關閉、或報稅號碼過期、部分申請破産、已申請封閉場館運營補助金即SVOG、去年3月前擁有超過20 個店面、上市公司等商家，不能申請這項補助。

小型企業管理局規定，獲得這筆援助後，餐飲業商家必須將其用於僱員薪資、商業抵押債務、租金、水電氣費、物業管理費、成本和營業費用、建造戶外用餐區域等用途，否則 視爲違規。 在今年12月31號前，商家還須提交證明，說明這一年使用資金的情況。 另外，所有資金必須在2023年3月11號前按照規定用途用完，否則需要歸還剩餘資金。

符合資格的商家可透過以下三個方式申請：

通過在 restaurant.sba.gov 網頁直接申請

是通過SBA認可的餐館合作夥伴

通過電話申請：(844) 279-8898

詳情可上網：bit.ly/3nlFPNc。

上處於弱勢的小企業主。 此外，該基金還為2019年總收入不超過50萬元的申請人留出50億元，50萬1元到150萬元的申請人預留40億元，為2019年總收入不超過5萬 元的申請人預留5億元，以照顧不同營業收入的企業。 詳情可上網：bit.ly/3nlFPNc。

對所有華人餐館經營者, 這是這次疫情中唯一針對餐館業者所做出的直接救濟. 一家餐館最多可以申請到$5百萬.但不是每一個餐館都符合申請的條件, 申請這個餐館振興基金 的救助, 政府有一定的要求, 根據我們公司詳細分析法律條文, 以及政府相關的規定, 符合申請要求的先決條件“餐館2020的收入+ 兩回PTT收到的金額必須低於2019 收入”，剛剛 ，收到聯合註冊會計師事務所的張丹丹註冊會計師通知， 根據SBA 今天（04-27-21）剛剛發布的最新官方消息， SBA將於5月3日（星期一）美國西部時間上午9：00開始 接受餐廳振興補助金的申請。

2021 年 4 月 30 日美國東部時間上午 9 : 00 開始， SBA 將允許申請人在SBA官網提前註冊申請賬戶申請振興贈款。 但實際申請要等到5月3日星期一上午9：00才能開始提交。 屆時，SBA網上申請通道會開放給任何合資格的申請人，直至所有 268億的可用資金用盡為止。

在該項目開放的頭 21 天，小企業管理局將優先考慮婦女、退伍軍人以及社會和經濟弱勢個人擁有和控制的企業申請。 聯合註冊會計師事務所建議，所有符合資格的申請人應在網上申請通道一打開就提交申請。 在21天之後，所有符合條件的申請將按先到先得的原則獲得補助金。