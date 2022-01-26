飲用水中鉛含量超標，波特蘭水務局呼籲提高警覺

（（本報綜述）為確保市民享有安全飲用水，波特蘭水務局會定時在抽樣家庭中收集水樣本監測水質，而含鉛量是監測其中重要一環。去年11月最近一期監測結果顯示，飲用水中的鉛含量超過監管水平，並引起俄勒岡州衛生局的關注去信水務局促請採取適當行動。

據報導指，從100多個水管焊料帶有鉛含量的家庭用戶所採集的水樣本中，百分之十的樣本鉛含量高於21ppb（parts per billion），比標準的15ppb高，而其中兩個樣本更比標準超出5倍，是20年來最高的檢測結果。 過去30年當局都十分正視鉛含量超標問題，尤其特別關注所有自1970年至1985年期間建造的房屋，由於該批房屋建造時於銅水管上使用含鉛焊料，皆被歸類為高風險含鉛家庭。有見及此，當局於2016年著手增設一個腐蝕控制設施，並計劃在本年4月投入運作。該設施將調節布爾朗（Bull Run）水庫水中的鹼度和pH值，以中和其腐蝕性，減低對水管鉛材料的腐蝕作用。

但以應對11月最新的鉛含量超標報告，局方仍要製定一連串短期計劃，當中包括將暫時提高水中的pH值以中和水的腐蝕性、擴大宣傳和教育計劃以提高受影響家庭對鉛風險的認識、並努力加快腐蝕控制設施投入運作。

如何減低從飲用水中接觸鉛風險

接觸鉛的最大風險者是嬰孩、幼童和懷孕人士，會損害大腦和腎臟，干擾紅血細胞的生成，導致兒童低智商。而以成年人而言，腎臟有問題及患有高血壓者也是高危族。

專家建議，若食水管有多個小時沒用，應先開水龍頭放水30秒到2分鐘，或直至水溫變涼后再作飲用或烹飪。烹飪及沖調嬰兒配方奶粉時，應使用新鮮的涼水。要緊記鉛更容易溶解於熱水中，切勿直接使用水龍頭中的熱自來水。若考慮增設過濾器，要查看該過濾器是否能夠降低鉛含量。當局亦為一些指定區域的住戶提供免費水鉛含量檢測，詳情可至電水務局–鉛水問題專線（LeadLine）503-998-4000或上政府網頁查詢https://www.portland.gov/water/water-quality/test-your-water-lead。