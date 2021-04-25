食物銀行支持下 亞太裔聯盟向長者派大米



（本報訊）為了照顧亞裔長者們在疫情下外出購買食物的困難，亞太裔聯盟（APANO）在得到食物銀行（Oregon Food Bank）的支持，向長者們送出大米和雜貨，周四（22日）一早，10多名義工在亞太裔聯盟的社區組織領導雷婉娜帶領下，在Powell 街的Kirkland長者公寓，派發裝有白米、食油、胡蘿蔔或菜花的食物袋。

據雷婉娜表示，了解到在疫情再加上反亞裔仇恨的氛圍下，長者外出買菜都擔心自身安全，特別是要買米時，拖著這樣重的食糧走幾條街實在不太方便。所以就聯絡了曾在APANO擔任董事的現任俄勒岡州食物銀行的董事Chi Nuguen，在她的聯系下，找來了3,000磅大米還有食油和蔬菜等，向Kirkland長者公寓的500戶長者們派送 。

Chi Nuguen表示，今次的活動對食物銀行來說是非常有意義的，因為這是回應社區的特別需要而安排的，因為聽到了需依靠交通工具的長者們，要購買如此重的食物回家的困難。

為免要公公婆婆排隊取及避免引起現場混亂，義工們在分開包裝完成後，分批前往公寓各層，逐家逐户的拍門送上食物包，不論是華人住客或是俄羅斯人或越南人，每戶都可獲派發。

只見各公公婆婆得到食包的喜悦表情，義工們覺辛苦也值得。因這些年的疫症肆虐，在這艱苦的時刻，亞太裔聯盟能為大眾，尤其對長者們送出一份心意，實在令人感動，值得表揚。

波特蘭新聞多名員工亦擔當義工，一邊分發食物包一邊進行採訪。

俄勒岡食物銀行發言人表示，他們的主要工作是幫助在食物方面有需要的民眾，通過營養豐富且與文化相關的食品來聯繫社區。俄勒岡食物銀行在全州設有超過1,400個免費領取食物的地點，方便有需要的民眾到取，只要到https://foodfinder.oregonfoodbank.org/ 網頁就可查看就近的地點，網頁有中文。另外，他們亦強調，所有有需要的人，不論身份均歡迎到各食物分發站領取免費食物，有些派發點會要求民眾留下有關食物需要的資料，目的只是了解民眾的實際需要，讓食物銀行能做能更好。