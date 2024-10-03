食物殘渣堆肥新政開始執行 餐飲小企業主請注意！

(2024-10-05 本報綜述)從2024年9月30日起，波特蘭市政府將正式執行一項新的食物殘渣堆肥政策，旨在減少食物垃圾的填埋，並將其轉化為可再生能源和肥料。對於每天產生超過250磅食物垃圾的食品企業，包括餐飲小企業在內，需特別注意新政要求，及時採取相應措施，以避免違反規定帶來的罰款

根據亞太文化網路組織（APANO）小生意部門提供的訊息，市政府要求受影響的食品企業必須與垃圾清運公司建立堆肥服務，確保食物殘渣不再進入垃圾處理系統，而是進入堆肥系統。同時，企業需要為員工提供相關培訓，設置內部堆肥容器，並清楚標示可堆肥的食物殘渣類型。

政策要求內容如下：

– 堆肥服務：必須與垃圾清運公司簽訂堆肥服務合約。

– 設定容器：在店內設置堆肥容器，並確保貼有明確的標籤，標示只能堆肥食物殘渣。

– 殘渣處理：所有食物殘渣必須投入堆肥系統，不能與一般垃圾混合處理。

新規定將首先針對每週產生250磅以上食物殘渣的企業執行。這個數量相當於約裝滿一輛60加侖的堆肥推車。食品企業，如超市、餐廳、餐飲公司、食品加工廠以及提供自助餐服務的學校、醫院和旅館等，必須遵守這項政策。

目前，對於每週產生250磅以下食物殘渣的食品企業，雖然暫時不強制要求堆肥，但市政府鼓勵這些企業儘早加入波特蘭市已參與堆肥的1300多家企業行列。

不合規企業面臨罰款:

從2025年開始，市府將對未遵守堆肥政策的企業處以罰款，罰款金額從每月200美元至600美元不等。 APANO提醒餐飲小企業主立即著手準備，確保符合新規要求，以避免未來因不合規帶來的額外經濟負擔。

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