食客因上錯菜毆打服務員 打碎多顆牙齒

（本報綜述）俄勒岡州波特蘭東北區一家歷史悠久的酒吧日前發生暴力事件。一名顧客因食物訂單出錯與店員發生爭執，隨後在店外毆打一名員工，導致對方顎骨骨折、多顆牙齒被打碎。檢方表示，該名顧客目前面臨多項攻擊罪指控。

事件發生在2025年10月10日晚約10時15分，地點位於東北Sandy大道1430號的Sandy Hut Bar & Lounge。這家酒吧自1920年代營業至今，是波特蘭頗具歷史的酒吧之一。

根據麥魯瑪縣巡迴法院文件，30歲女子瑪雪爾·奎安娜·斯瓦福德（Marchelle Quiana Swafford）被控一級、二級及三級攻擊罪。檢方表示，她在酒吧與員工發生衝突後，對一名員工揮拳，造成嚴重傷害。

警方調查顯示，衝突起因於斯瓦福德與同行的兩人點餐後，因食物訂單出錯而對酒保大聲叫喊。當時在場的還包括她49歲的母親妮基莎·莫尼克斯·楊以及54歲男子丹尼爾·J·瓊斯。

酒保在爭執升級後請保安人員介入處理，保安隨後將三人帶到店外，希望緩和局勢。不過幾分鐘後，一名酒吧員工走到外面時看到楊與瓊斯正在毆打一名保安。檢方指稱，斯瓦福德隨後走向保安，先向其吐口水，接著突然揮拳攻擊。

當另一名員工試圖上前幫助保安時，斯瓦福德轉而對該員工出拳。該員工事後向警方表示，他被擊中後一度失去意識，醒來時看到地面有血，並發現牙齒已被打斷。

醫院檢查結果顯示，該員工下顎骨骨折，上下顎共有8顆牙齒受損或斷裂。所幸在衝突中，保安並未受傷。

警方表示，三名嫌疑人在警員抵達前已離開現場。警方隨後透過酒吧監視器畫面展開調查，約4個月後才確認三人的身份。當警方找到三人時，他們承認當晚曾在酒吧，也承認曾因食物問題與他人發生打鬥。

警方3月10日逮捕三人，但目前三人均已獲釋，等待案件進一步審理。三人對相關指控均表示不認罪。

法院紀錄顯示，斯瓦福德目前還面臨另一宗2026年1月案件，涉嫌在公共場所持有上膛槍械；她此前也曾在2025年12月因肇事逃逸相關案件被定罪。