飛車墜河第三名死者確認 共釀3死1傷

（本報綜述）波特蘭警方14日確認，本月初發生在市中心威拉米特河（Willamette River）的重大車禍第三名死者身份，事故至此共造成3人死亡、1人倖存，調查仍在進行中。

麥魯瑪縣法醫辦公室指出，最新確認的死者為來自Beavercreek的20歲男子埃斯佩魯姆。此前已確認的兩名死者為19歲的加西亞·查維斯與17歲的巴迪略，三人皆來自同一地區。

警方表示，車內當時共有4人，其中一名17歲少年成功逃生，僅受輕傷，已被送醫治療，目前未公開其身份。

事故發生於4月6日凌晨約2時。警方當時在市中心發現一輛白色1996年款Toyota Corolla高速行駛，不僅逆向行駛，還連續闖紅燈。警方曾試圖進行攔查，但因車輛迅速逃離，未展開追逐。

隨後，該車沿西南Harvey Milk街向東加速，穿越Naito Parkway後衝入Tom McCall Waterfront Park，撞破防護設施後直接墜入威拉米特河中。

事故發生後，多個部門迅速展開救援行動，當天即從河中打撈出兩具遺體，並持續搜尋第四名失蹤者。直到事發一週後，有民眾於Morrison橋與Burnside橋之間河段發現一具遺體，經確認即為埃斯佩魯姆。

搜救人員表示，河流強勁水流及河床環境複雜，包括漂浮木材與碎石，使搜尋工作難度大幅增加。此前多次使用聲納掃描仍未能即時定位失蹤者。

目前，波特蘭警察局交通部門仍在調查事故原因，並計劃打撈沉入河中的車輛，但需尋找具備專業設備的承包商協助完成作業。

初步調查認為，當時由加西亞·查維斯駕駛該車，但相關細節仍待進一步確認。整起事故因涉及高速逃逸與多重違規行為，持續引發社區關注。