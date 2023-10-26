飛行途中關引擎 飛行員慾自殺「找陪葬」

(本報綜述)一名休班的阿拉斯加航空公司飛行員被指控 80 多項謀殺未遂罪。他被指控試圖在飛行途中關閉飛機的引擎，導致航班改道飛往波特蘭。

阿拉斯加航空在聲明中表示，10月22日晚間，2059號班機從華盛頓州埃弗里特起飛，飛往舊金山。因受到「可信安全威脅」，該航班被迫改道。

該航空公司表示，執法部門正在調查這起事件。當天該航班的一名機組成員在22日晚上的一次飛行中試圖關閉客機發動機並撞毀客機。據悉，該機組成員為一名飛行員，但當時處於休班中，並不負責當晚該班機的執飛工作。聲明顯示，肇事者當時坐在阿拉斯加航空一架飛機的駕駛艙內，位置在機長和副機長的後方。據悉，肇事者當時試圖關閉飛機的發動機，隨後被制服，導致飛機中途迫降波特蘭。

著陸後，當事男子、44歲的約瑟夫·大衛·艾默森被波特蘭港務警察逮捕。

根據蒙特諾馬郡警長辦公室的記錄，他被以83項企圖謀殺、83項魯莽危害他人以及一項危害飛機的罪名入獄。

阿拉斯加航空公司的一位發言人表示，艾默森於 2001 年受雇於，此後曾在阿拉斯加航空和維珍美國航空工作。

聯邦調查局FBI表示正在調查這一事件，並指出目前沒有報告受傷的情況。該機構表示，「我們可以向旅客保證，這一事件不存在繼續的威脅。與此同時，聯邦航空管理局（FAA）表示它正在與阿拉斯加航空和地平線航空合作，並「支持執法機構的調查。」