飛來橫禍:飛機墜毀撞上Gresham民宅致三人死亡

(本報綜述)9月2日上午，Gresham市的Fairview社區發生了一起致命的墜機事故，一架小型飛機墜毀在一聯排別墅區，致三人死亡，數戶居民被迫撤離。

Gresham消防部門的消息，這架雙引擎賽斯納421C型飛機於上午10點20分左右在特勞特代爾(Troutdale)機場附近墜落。飛機在下墜過程中撞上了一根電線桿，隨後墜入一棟聯排別墅，導致兩名機上人員當場死亡，另一名居住在聯排別墅中的居民在事故中喪生。

據初步報告顯示，飛機在墜毀前並未發出任何求救訊號。火災迅速蔓延，成為五級火災，迫使五個家庭撤離。由於火勢巨大，消防隊員無法進入受損房屋內撲火，救援過程中面臨極大的困難。

由於飛機的衝擊，事故現場散落大量碎片。

多名目擊者描述了事故發生時的情景。鄰居吉娜·施羅德表示，飛機以極快的速度低空飛行，緊接著是巨大的爆炸聲。她說：「我從未見過這樣的事情，這太可怕了。」

另一位目擊者卡洛琳·卡爾弗特表示，她的孫女在聽到飛機的聲音後便想去看看。她望向窗外時看到了一架白色飛機，隨後便是震耳欲聾的爆炸聲，她形容這場事故「就像是一場燃氣爆炸」。

國家運輸安全委員會已經介入調查，並表示仍在收集相關信息，目前尚未發布進一步評論。根據波特蘭通用電力公司的消息，這起事故也導致數千名居民斷電約4小時，大部分電力在下午3點45分前已恢復。

事故發生後，蓋拉格一家人先在自家門外擺設了一張桌子，為日夜奮戰的救援人員和調查人員提供休息的地方和冷飲。蓋拉格對KOIN 6新聞表示：「有時候，可能只是一張椅子和一杯冷水就能帶來很大的幫助。」這一善舉迅速引發了鄰居們的積極響應，大家紛紛捐贈物資，為那些冒著生命危險來幫助社區的人們表達感激之情。

居民們被這場災難的強度所震撼，鄰居安傑勒基奧表示：「看到噴射燃料引發的高溫是我無法形容的，而看到這些消防員進入火場，不斷輪換，因為太熱了，他們需要用水沖涼，用冰塊降溫。

蓋拉格總結：「如果你有選擇，請選擇善良。這是一個艱難的時刻。如果你有機會幫助別人，給予善意，幫助他人度過難關，就去做吧。你永遠不會後悔。 」

這場災難不僅考驗了社區的韌性，也展現了鄰里之間的團結與互助精神。事故的後續調查仍在進行中，社區的善舉和溫暖的支持也將繼續為救援人員和受影響的家庭帶來力量。