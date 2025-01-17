顧客過量服用住院 狀告大麻商店索賠1萬美元

(本報綜述)一家位於波特蘭的大麻商店正面臨顧客提出的1萬美元訴訟，原因是該顧客聲稱在服用店員推薦的大麻產品後，因過量導致住院。

根據訴訟文件及《俄勒岡人報》披露，該案件由顧客斯凱·菲茨傑拉德於2024年12月30日向法院提起。訴訟指控Arcanna大麻店在產品推薦方面存在過失，導致人身傷害。

2024年2月，菲茨傑拉德前往位於波特蘭東北弗里蒙特街的這家大麻店，並告知店員自己是一名「幾乎沒有使用經驗的大麻初學者」。店員向其推薦了一款大麻糖漿，並建議按瓶身指示每次服用一瓶蓋的量，稱該劑量是安全的。

回家後，菲茨傑拉德按照瓶身指示服用了一茶匙糖漿。隨後，他出現了肌肉痙攣、精神運動性躁動、呼吸急促、嘔吐及心跳加速等症狀。

他被緊急送往醫院接受觀察，期間醫生發現其無法自行行走，最終被診斷為過量中毒。

訴訟稱，該大麻產品的推薦劑量「存在不可合理預見的危險」，其風險超出了普通用戶的預期。菲茨傑拉德曾向大麻店及其保險公司發函，要求賠償非經濟損失，但未獲回應，因此決定提起法律訴訟。

網友們對這場訴訟表現出了滿滿的戲謔：有網友調侃，「看來大麻合法化的下一步，就是配個‘用藥監護人’吧？」一位反對大麻合法化的網友留言，「當初推大麻合法化，說得天花亂墜，結果現在呢？一瓶糖漿喝成了醫療事故！」另一位網友直指，大麻產業追求利潤，根本不會考慮消費者的安全，「這種產業還能期待自律？真是痴人說夢。」