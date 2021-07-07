領取糧食券的人士　緊急援助福利再加碼

（本報訊）根據州福利部的公告，目前正在領取營養補充援助福利（SNAP，又稱糧食券）的州民，7月份將再度獲發緊急援助福利。

這項緊急援助福利是由聯邦政府批核的，在疫情大流行期間的2020年3月起，向每名領取SNAP的人士提供額外的福利，協助他們渡過艱難的疫情。

在7月份，本州有46.5萬戶家庭除可領取正常的SNAP福利外，還可額外獲發共6,650萬元的緊急援助福利。

俄勒岡州福利部(ODHS) 自給自足計劃主任Dan Haun 說：我們很高興有機會為俄勒岡州的大多數SNAP 家庭提供緊急福利”。 “我們也知道，由於疫情大流行，許多俄勒岡人仍在努力滿足他們的基本需求，我們鼓勵他們在這個困難時期聯繫我們的合作夥伴211 和俄勒岡食品銀行尋求支持。”

目前已在領取SNAP 的家庭將於7 月13 日獲發放緊急福利。 新的 SNAP 家庭將在7 月30 日或8 月3 日收到緊急福利。SNAP申領人無需採取任何行動，福利將直接存入他們的EBT 卡。

福利部提醒領取SNAP的家庭，如果家庭人數或收入有變更，均會影響福利的數目，所以必需要更新的你資料，更新個人資料可透過以下方法：

－上網：ONE.Oregon.gov

－郵寄：ONE Customer Service Center (PO Box 14015, Salem OR 97309)

－傳真：503-378-5628

－撥電：1-800-699-9075

如果您不會說英文並且需要更多有關SNAP的信息，可撥打800-699-9075，該部門會免費為您安排翻譯。