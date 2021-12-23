領取子女稅優惠和第三輪補助金者將獲稅局發信 稅局提醒納稅人應保存信件以備申報2021年稅

（國稅局供稿）美國國稅局向獲發子女稅優惠和第三輪經濟影響補助金的受惠者發資料信，在準備2021聯邦報稅表，幫助納稅人核對和領取子女稅優惠。

國稅局將從2021年12月底開始直至明年1月發送信函6419,即《2021年子女稅優惠預付款》給所有受惠人。信內列有納稅人在2021年收到的子女稅優惠預付款總額，以及用於計算預付款的符合條件子女人數。收到預付款的家庭需要提交2021年的稅表，並將他們在2021年收到的子女稅優惠預付款與他們可以在2021年稅表中合理申請的子女稅優惠金額進行比較。

這封信包含重要的資訊，可以讓納稅人在準備稅表時更容易。收到子女稅優惠預付款的民眾，還可以使用國稅局官網IRS.gov上的子女稅優惠更新門戶來核查他們的款額。

未收到任何子女稅優惠預付款，但符合條件的家庭可以在申報2021聯邦稅時，申請全額子女稅優惠。這包括通常不需要報稅的家庭。

同時，國稅局由1月下旬開始，向獲發經濟影響補助金的納稅人寄發信函6475，即《您的第三輪經濟影響補助金》。這信將幫助經濟影響補助金受惠者確定他們是否有資格獲得紓困金退稅額、並且是否應該在2021稅表中申請紓困金退稅額。

信函6475僅適用於第三輪經濟影響補助金，該輪發放時間從2021年3月開始到2021年12月。第三輪經濟影響補助金，包括“加額”付款，是2021年紓困金退稅額的預付款，該款項在2021稅表中申領。加額付款是國稅局根據2019年稅表或根據社會安全局（SSA）、鐵路職工退休管理委員（RRB）以及退伍軍人事務部（VA）所提供的資訊，向收到第三次經濟影響補助金的人發送的額外付款；亦或根據2020年稅表，向有資格獲得更大金額的經濟影響補助金的人所發送的額外付款。

大多數符合條件的人已經收到了付款。沒有收到經濟影響補助金的人應查看資訊，以確定他們是否符合資格，同時確定他們是否需要申領2020或2021納稅年度的紓困金退稅額。

有關子女稅優惠預付、經濟影響補助金以及其他新冠疫情相關稅收減免的更多資訊，請訪問國稅局官網IRS.gov。

隨著2022年報稅季的臨近，國稅局敦促民眾確保納稅申報表的準確性，並使用經轉帳直接存款、進行電子申報，從而避免延誤。