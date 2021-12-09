領不到社安給付 有七原因

（綜合報導）社安給付是美國數百萬退休人士，和其他仍在工作老年人的重要生命線。但社安給付，不能保證人人都可以獲得。

在下列七種情況下，民眾就無法獲得這項社安給付福利，儘管你曾付過相關稅款，還是不能保證你就能享有這項福利。

一、開始獲得社安給付的退休人士，須符合社安給付所得的測試規定。

在工作的早期申請者，必須通過社安給付所得測試，才能獲得福利。一旦你達到「完全退休」年齡，就沒有此類測試。2021年，社安局（SSA）對年所得超過18,960元，每2元臨時扣留1元的社安給付福利，不過對於進入「完全退休」年份的人來說，每月的測試則更為寬鬆。

二、你沒有得到足夠的信用積分。

要獲得社安給付福利，你必須首先工作一段時間，向社安福利系統繳納稅款，並積累足夠的「信用」，才能符合退休時領取福利的資格。

2021年的信用積分標準是:你每賺取1,470元的所得，即可獲得一個積分，每季度最多一個積分，每年可獲四個積分。大多數人必須有40個信用積分，才能獲得社安給付福利，這意味著你必須工作10年，才能獲得退休後領取社安給付的資格。

三、你的債務符合扣押條件，造成你的社安給付被扣押。

私人貸方很難搶走你的社安給付金，但其他債務的貸方，可以扣押你這項福利，以償還某些類型的債務。

可以扣押你的社安給付福利的債務，包括贍養費、子女撫養費和賠償金，這要由各州決定何為有效的扣押令。如果你的福利因任何原因被扣押，可聯繫相應的州機構，而不是社安局。

如果你猜想稅收債務是其他例外之一，那麼你是對的，它不能扣押你全部的社安給付。財政部每個月最多可扣押你的社安給付金的百分之15，直到你還清欠稅為止。財政部還可以扣押你的非稅債務福利，包括你可能拖欠的任何聯邦學貸債務。

四、你受公務員退休制度的保障。

在1984年之前聯邦僱用的一些人員，他們所得沒扣繳社安金，而是對「公務員退休制度」（CSRS）做出貢獻。CSRS是1920年「公務員退休法」的一部分，並於1987年被「聯邦僱員退休系統」（FERS）取代。CSRS接受者不會獲得社安給付福利，除非他們通過其他工作或配偶身份才有資格獲得。

五、你受「鐵路退休法」的保護。

一些鐵路工人也享受社安給付之外的退休制度，沒有資格領取這項福利。參加「鐵路退休法」的勞工將更多的工資支付給該基金，但在退休時獲得的報酬則是更高，尤其是一些工作至少30年的「職業僱員」（career employees）。

六、你沒有資格享受離婚配偶的福利。

有些人有資格根據其前配偶的記錄領取福利金，但他們必須首先符合某些資格。

你必須已經結婚10年或更長時間，並且你不得再婚，但即使你的前配偶再婚，你仍可獲得資格。還有其他要求，因此，如果你打算根據前配偶的記錄申請福利，請確保你首先須符合資格。

七、你在退休時搬家，就像搬得很遠。

在大多數情況下，如果你退休後居住在國外，你可以在另一個國家領取社安給付金，但你必須遵守SSA，和東道國的嚴格和具體規定。但是，SSA通常被禁止向少數國家或地區付款，但請放心，它們都不是美國退休人員的確切烽火。

這些SSA不能付款的國家和地區，包括阿塞拜疆、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、摩爾多瓦、塔吉克、土庫曼和烏茲別克，這些國家的某些符合條件的退休人員可以例外，但你永遠無法在古巴和朝鮮領取社安給付金。因此，如果退休人士要前往某些外國或地區，最好先詢問SSA，以免遭遇困難。