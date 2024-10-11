頂峰武術學校學員國際大賽屢獲獎牌 學員前往汶萊參加世界武術錦標賽誠待您的支持

（2024-10-7 本報綜述）2024年8月31日至9月1日，頂峰武術學校的學員代表——Amy Wong、Andersen Tsai、Vienna Tan、Isabella Law 和 Skyler Chiang等學員——參加了在加州聖克拉拉舉行的第十四屆泛美武術錦標賽，為美國隊拿下了多面獎牌！

第十四屆泛美武術錦標賽吸引了來自10個國家的近1100名運動員參與。比賽在設施先進的聖克拉拉會議中心舉行，場面十分壯觀，展現了武術的優雅與力量。

在獎牌榜上，美國隊憑藉著出色的團隊表現，共獲得了57枚金牌、46枚銀牌和35枚銅牌，成為獎牌總數領先的國家。頂峰武術學校的 Apollo Pham 在刀術和棍術項目中為美國隊贏得了兩枚銀牌，Andersen Tsai 則在刀術項目中獲得了一枚銅牌。

頂峰武術學校學員戰績不凡

早在今年5月，頂峰武術學校的運動員們就參加了在加州聖克拉拉市舉行的美國青少年武術國家隊選拔賽，並取得了優異的成績。該比賽每兩年舉辦一次，旨在選拔頂尖的武術運動員，代表美國參加國際賽事。大約有300名參賽者在此次美國武術聯合會青少年武術及太極拳隊選拔賽中展現了他們的技能，使得此次比賽水準極高。

頂峰武術學校的10歲學員Apollo Pham參加了長拳、刀術和棍術三個項目，最終獲得全國排名第三，獲得11歲以下男子B隊的席位。這是他首次嘗試爭取國家隊的資格，取得這樣的成績，尤其令人矚目。

13歲的Malina Nguyen在長拳、劍術和槍術項目中表現出色。她在長拳和槍術項目中分別獲得第一名，並最終獲得全國排名第二，成功進入備受矚目的美國青少年武術A隊，並獲得了代表美國隊參加在文萊舉行的第九屆世界青少年武術錦標賽的資格。這是她第二次參加選拔賽，能夠在國家A隊中贏得兩個席位，實現了她的夢想。

助力Malina參加世界青少年武術錦標賽

在5月的美國青少年武術國家隊選拔賽中，Malina Nguyen在她的年齡組中獲得全國第二名，並成功入選美國青少年武術國家隊的最高層級！目前，Malina在教練Peter Dang的陪同下，正前往東南亞的汶萊，參加即將到來的世界青少年武術錦標賽，這是頂峰武術學校首位獲得世界青少年武術錦標賽參賽資格的運動員。頂峰武術學校表示，比賽所需的所有旅行、住宿和其他費用，都由運動員和教練需自行承擔，這是一筆不小的開支。學校號召熱心人士捐款，支持中華武術的發展與推廣。他們表示，任何數額的捐款都是對Malina的支持，幫助她在世界舞台上代表我們的學校和美國隊！感謝您的支持！如您有意捐款，請前往GoFundMe頁面，網址為https://gofund.me/ea7a6e86。

頂峰武術學校簡介

頂峰武術學校是由幾位熱愛武術的年輕人創立的，他們都是美國武術代表隊的成員，長期活躍於世界各地的武術比賽中，並多次取得優異成績。自創立頂峰以來，他們致力於培養新一代的武術學員。該學校的學員曾經多次參加國際性比賽，並在多個項目中屢獲佳績，為學校和國家贏得了多項榮譽。

此外，武術在全球的地位不斷提升，並且在2026年正式成為青年奧林匹克運動會的比賽項目。這是武術運動第一次被納入奧運會的正式項目，為全球的武術愛好者帶來了激動人心的消息。2026年達喀爾青年奧林匹克運動會將迎來來自世界各地的48名運動員，參加男子和女子長拳以及太極拳的比賽項目。這對武術推廣者和頂峰武術學校的師生來說，是多年來推動武術進入奧運舞台的一大勝利。

如需更多信息或想了解如何加入頂峰武術學校，可前往學校位於11525 OR-212, Clackamas的校區，或撥打電話971-925-4080咨詢。期待更多熱愛武術的年輕人加入武術大家庭，共同保護和推廣中華武術。