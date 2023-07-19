非法賽車再現街頭  便利店遭趁火打劫

（本報綜述）儘管警方嚴打街頭非法賽車，但周日晚，本市的弗里蒙特（Fremont）橋到卡利（Cully）和羅斯韋（Roseway）小區再次成為一個大非法賽車場。

警方隨後發新聞稿，表示他們在社區安全小組(ECTS)、空中支援部隊和K9部隊的成員的協助下採取行動。結果拖走六輛汽車，起出三把槍，並發出了多張罰單，有四人被捕。

當晚，附近一帶居民表示聽到放煙花，飆車以及槍聲。街坊協會會長漢森報了警，但表示未有看到警車到來，也沒有收到警方的任何回應。

“這讓我們感到不安，”漢森說：“去年，有位住戶在類似事件中被毆打，僅僅因為他想拍下案發過程。這群人為了他們的娛樂，已經嚴重干擾到了我們的安危。”

動盪混亂中，有人趁火打劫。案發現場附近的7-11便利店，遭到持槍侵奪。店主稱，短短二十分鐘內，店鋪便損失約1萬到1萬5美元。有監控拍到搶劫者離開時，拿著許多啤酒與香煙。

“他們拿走了很多箱啤酒，緊接著來到了櫃檯前，騷擾收銀員。其中一個搶劫者拿著槍說，你要是敢阻止我，我就開槍。”

儘管店主已報警，卻未得到任何的回應。

他稱，報警後，警方說：“我們暫時不能幫你，因為人群在那裡聚攏，去不了。我們做不了任何事，除非他們造成實質性傷害，警方才能到達。”店主憤憤表示：“難道要等我死了，你們才會採取行動？”警方說：“很抱歉，但我們無法幫你。”隨即掛掉電話。

對此，市長工作室說，警方已計劃讓交通部門重新執法，這類情況會有改善。並稱會嚴厲執行法案615，處罰非法飆車組織。