非法街頭賽車　霸佔街頭 擋警察前往槍案現場

（本報綜述 王星編譯）周日晚上，非法街頭賽車佔據城市主要街道，以致警方在接報三人被槍殺的出警途中受阻。

這一切都發生在上一個週末的晚上。由電視台獲得的視頻顯示，周日晚上在72街Sandy街，在I-5 附近的Marine Drive和勞埃德中心等的街道，均被非法賽車霸佔。很多居民打電話給電視台，分享他們所看到和聽到的細節，並詢問為什麼警方沒有介入。

據目擊者報道，現場有數百人參加，十字路口的每個部分都排著五到六輛車，以阻止車輛通過。汽車、煙花、大量煙霧和人們在附近企業的屋頂上坐著和站著，包括附近的一家甜甜圈店。

當時波特蘭警方正忙於應對凶殺和槍擊事件，無暇顧及街頭賽車事件。波特蘭警察局表示，賽車事件阻礙了警察到達槍殺現場。

當電視台就此事與警方聯繫時，波特蘭警方發言人謝潑德表示，警方之所以沒有對周日晚上的街頭賽車做出反應，是因為他們正在應對槍擊事件，其中包括波特蘭東南部發生的一起導致一名男子死亡的槍擊事件，以及其他涉及生命安全的求助電話，而街頭賽車是需要大量警察出動控制的大型事件。

週一波特蘭警方進一步解釋，並對三宗凶殺案和七宗槍擊事件做出了回應。警方還表示，市內的街頭賽車活動阻塞了警察到達凶案現場的道路。謝潑德說，由於參加賽車的人數眾多，需要很多警員介入。

對於非法街頭賽車，2021年8月，波特蘭市議會投票決定制定一項新法令，禁止在市內進行街頭賽車。根據該條例的條款，非法街頭賽車手可能面臨牢獄之災、拖車並被處以最高500 美元的罰款。