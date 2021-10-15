非法種植大麻情況倡厥 本州一縣宣布進入緊急狀態

（本報綜述）位於俄勒岡州南部的傑克遜（Jackson）縣，週三宣布進入緊急狀態，原因是縣內的非法大麻種植場越來越多，已對居民的健康和安全構成迫在眉睫的威脅，並藉此要求州政府協助打擊非法大麻農場。

傑克遜縣政府表示，當地的執法人員、縣和州監管機構以及法規執行者的工作量都已不堪重負。

大麻在俄勒岡州雖然已合法化，但仍有很多非法種植大麻的運作，並已影響到民生。 最嚴重的是，美西地區正經歷大旱，農民和居民均無法獲得這日益寶貴的水源，但非法種植大麻者卻一直在偷水用。

傑克遜縣政府週三去信布朗州長、參議院議長考特尼和眾議院議長科特克（Kotek），尋求他們協助解決這緊急的情況。

他們指出州水務部目前只有4名職員在傑克遜縣和鄰近的約瑟芬縣（Josephine）處理所有投訴和日常的工作。 要應付目前有眾多非法用水的投訴，人手就變得嚴重不足。

鄰近的約瑟芬縣也同樣有非法種植大麻農場的問題，這些非法種植排乾了附近的小溪，並吸走了地下水。 約瑟芬縣警長丹尼爾估計，僅在他所在的縣就有數百個非法種植農場。 他們曾在一次突擊搜查中，發現一個非法種有72,000 株大麻的農場，這農場就是從附近的伊利諾伊河取水用的。 而發現這農場的原因，是一名在該農場工作的工人垂危，被人「棄」在附近的小村。

在2014年，俄勒岡州選民投票通過生產、加工、銷售和使用休閒大麻合法化。 大麻企業必須在州政府註冊，遵守州所訂下的規則。 但有不少種植者和加工者挺而走險，連同一大班湧入傑克遜縣和約瑟芬縣的外來人，從事非法大麻種植，然後運到外州作黑市銷售，謀取巨額利潤，同時逃避州稅和法規。

傑克遜縣政府指，非法大麻農場經常冒充合法大麻農場。 俄勒岡州衛生局及州酒類和大麻委員會在最近的一份報告中提到，有一半報稱是合法註冊的大麻農場中，近一半都在進行非法種植，其 THC 含量（使大麻具有高含量的化合物）超過了法律限制。

政府人員稱，在巡查行動中，約有25% 的合法大麻農場拒絕檢查員內進。 同時在搗破非法大麻種植的行動中，往往都會在現場檢獲槍支和現金。

傑克遜縣政府在緊急聲明中表示，截至今年 9 月，該縣的執法部門搗破了近 700 宗涉及非法種植大麻的案件，這是 2016 年全年數量的兩倍多。

州長辦公室的發言人博伊爾在回應該縣的信件時表示，州長非常重視這事。

博伊爾指出，州立法機關今年通過了一項法案，改寫了州政府規管大麻業的方式，並以遏制非法生產大麻為目的。 為此，布朗州長特別成立了一個跨部門的團隊來執行這法例。 她還授權增加一倍的撥款來打擊非法大麻農場，並指示州警投入更多資源。

博伊爾重申：“信息很明確——俄勒岡州不是非法種植大麻的地方，這些犯罪團伙在我們這州正處於乾旱狀態時耗盡我們的水源，又以極不人道的手法對待勞工，嚴重損害了本州的合法大麻市場。”

為了遏制目前的情況，和打擊更多非常種植，傑克遜縣政府希望增加人手：執法人員需增加3倍到9人；需有更多官員來審查積壓的傳票；警長辦公室需要再增加 34 名工作人員，其中包括 18 名偵探；州水務部需要額外3名人員，職專職調查與水有關的投訴。

為了達到這個人手的水平，該縣政府要求增加州的僱員，由州政府出資增聘縣政府人員和承包商，並要求廢除向註冊合法大麻企業徵收地方稅的禁令。