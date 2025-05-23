非公民往境外匯款要繳稅5%？！在美華人或廣受影響！

（綜合報道）總統川普推動的《美麗大法案》（One Big Beautiful Bill Act）於5月18日晚間在眾議院預算委員會以17比16的些微優勢通過初步審議。法案中一條針對移民群體的重大變更引起廣泛關注：所有非美國公民個人向海外進行匯款，將被徵收5%的附加稅，無論金額大小，一律適用。

這一條款適用對象涵蓋綠卡持有者、H-1B、L簽等持有工作簽證者，並未設置最低起徵門檻，也未限定匯款目的。此舉等於，對每一筆向美國以外的境外轉賬，美國政府都要拿走5%！這一法案如果通過，預計將波及全美約4000萬非公民，在美華人群體首當其衝。

對於長期有匯款需求的華人來說，這項新稅無疑將構成沉重負擔。許多華人家庭定期向中國的家人匯款，資助生活費、教育費或醫療支出，如按照新稅制計算，每匯出1萬美元，便需額外繳納500美元附加稅；即便僅匯出幾百美元，也無法豁免。

此外，由於政策強調針對「非美國公民個人」，尚未清楚是否會延伸至法人實體或小型企業，但若公司為非公民持有或管理，並以個人帳戶進行跨境支付，也有可能受到波及。這對許多由華人經營的小型企業而言，將進一步提高營運成本。

法案一經提出，外界即對可能產生的合規壓力與法律風險表示憂慮。為符合稅務要求，未來匯款平台或金融機構可能會加強身分審核與資料留存程序，導致轉帳手續變得更加繁瑣、處理時間延長。一些使用者為避開高稅與審查壓力，可能轉向地下匯款或非正規金融渠道，從而削弱現行金融體系的透明與安全。

批評者警告，該政策將進一步加重移民家庭的經濟壓力，並可能損害美國吸引國際人才與高技能移民的能力。普華永道印度公司資深顧問阿基萊什·蘭詹（Akhilesh Ranjan）直言，這類政策「明顯歧視非美國公民」，這些人與美國公民同樣為經濟做出巨大貢獻。行業專家桑迪普·瓊久瓦拉指出：「此稅案將標誌美國對移民勞工政策的重大轉向。非美國公民員工的收入已經依法繳稅，如今轉帳還需額外繳稅，明顯對他們造成不成比例的經濟負擔。」

目前這項法案已經通過眾議院預算委員會的第一關，接下來，眾議院會開會討論要不要讓所有議員來表決這個法案；如果順利，最快在5月26日（陣亡將士紀念日）前後，眾議院就會進行投票；通過後會交給參議院審查，參議院可能會修改部分內容，但眾議院希望能維持原樣；最後，如果兩院都通過，總統簽名後正式生效，目標是在7月4日國慶日前完成整個流程。

值得注意的是，該法案包裹內容廣泛，除匯款附加稅外，還包括重啟邊境牆撥款（約46.5億美元）、對小費與加班工資免稅、汽車貸款利息可抵稅等條款，引發黨內不同派系的角力與爭論。目前共和黨內部仍在就綠能稅收優惠、醫療補助削減等條目進行激烈辯論。

儘管存在阻力，白宮新聞秘書表示，川普已敦促所有共和黨議員「團結起來通過法案」。專家認為，考慮到共和黨掌控眾議院，《美麗大法案》有不低的通過機率。