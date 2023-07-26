青少年開槍玩鬧 正面臨企圖謀殺罪

（本報綜述）波特蘭警方表示，有3名青少年，在周一凌晨時分在北區街道上玩開槍和追逐的遊戲，幸運是無人受傷。警方出動特種部隊，警犬以及空中支援隊伍，並以無人機找到疑犯的行蹤，最後將一名18歲，一名15歲青少年拘捕，另一名未成年少年則交由親人看管。

警方在周一凌晨約2時半，在82街Fremont街聽到連串槍聲，隨後發現一輛涉事的汽車，並企圖截停該車輛，但司機沒有停車，警方隨即追捕。走到40街和東Burnside街，疑犯在慌亂之下撞毀汽車，3名疑犯棄車逃走。警方相信疑犯持有槍械，於是要求增援，並啟動緊急通報系統，通知附近居民留在家中。最後由無人機找到疑犯匿藏的地點，警方將3名疑犯拘捕，

警方準備以“企圖謀殺罪”、“非法使用武器罪”和“非法持槍”等罪名控告18歲的朱利斯·懷賀斯，並將他關進麥魯瑪縣監獄。

另一位男疑犯年僅15歲。此人則被指控“企圖謀殺”、“肇事逃逸”、“魯莽駕駛”、“魯莽危害他人”、以及“非法使用武器”等罪名，現已關進少年監獄。至於第三名疑犯，由於年齡較小，警方已將其交由其親人照顧。

經調查後警方表示，有證據顯示疑犯曾在82街Fremont街開槍，雖然沒人受傷，但案發地點附近的披薩店的玻璃窗被子彈射穿。隨後，又在附近找到一把AR-15步槍和十發子彈。

另外，根據警方的消息，本案18歲的疑犯朱利斯·懷賀斯，是7月初發生在Foster 96街的一宗造成兩人死亡的交通意外的涉事司機，在這宗案件中，懷賀斯被控14項與意外有關的罪名，其中包括兩項一級過失殺人罪、一項二級襲擊罪、三項三級襲擊罪、兩項未能履行致死意外司機職責罪、四項未能履行受傷司機職責的罪名、一項酒後駕駛罪和一項魯莽駕駛罪名。

在周二的庭審中，朱利斯·懷賀斯否認全部控罪。