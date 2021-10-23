青少年的瘋狂犯罪一晚夜 大街遛狗被劫 11 歲持槍犯案
根據波特蘭警方的消息，在10月17日凌晨至下午，發生一連串罪惡包括偷車，開槍和搶劫。事後警方拘捕了三名少年，並在一名只有11歲的身上搜出手槍。
兩名被捕分別為15歲和17歲青少年，被關進少年拘留中心，11歲的因年紀太細，交還父母看管等待調查。
警方根據市民報案的資料，列出這三名少年當晚所作的案件如下：
－首宗案件發生在凌晨12點，在東南10街有兩輛汽車被偷走
－凌晨2點，疑犯在北Mohawk街向的一間房屋開槍
－數分鐘後，在北Killingsworth街／Rodney街企圖搶劫一名途人
－凌晨4點半，疑犯開槍射向一路牌
－凌晨4點58分，在東北15街用槍行劫一名騎單車人士
－早上5點，在北Argyle街附近，用槍指向一名司機，並將其汽車奪去
－早上7點25分，在東南Woodward街，用槍搶劫一名途人
－早上7點39分，在東南79街及／Tibbetts街，用槍搶劫一名正在遛狗的男子，男子企圖逃走，但被疑犯開車撞他，令其腿部受傷-
－早上7點49分，在東北8街／Roselawn街，一名途人被劫，這名途人截停一輛警車報警
－早上9點11分，在東南Bush街，有一班少年追著一名女士，其中一名持槍
－早上9點18分，在東南84街／Schiller街，一名騎單車人士被人用槍指嚇打劫
－中午12點16分，在東北馬丁路德金大道／北 Alberta街，疑犯駕駛汽車跟著一名途人，更向他開槍。
－中午12點59分，警方在東南83街發現疑犯所駕駛的汽車，疑犯走出車外逃去，警方隨即封鎖現場一帶，進行搜查，結果拘獲了3名疑犯。