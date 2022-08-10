霸佔住房 毆打房主 如此怪事竟發生在波特蘭

（本報綜述 王星編譯）日前，位於波特蘭東南區的一所房屋因空置，被人擅自入住，當房主上門要求佔住者離開時，反遭毆打入院醫治。「令人難以置信！」知情者無不驚嘆。

今年1月，該房主因離開本地，使住房處於空置狀態。於是，幾個陌生人趁機進入房子，並拒絕離開。當房主前往要求佔房者離開時，竟被毆打送至醫院。從那以後，房主不敢再回自己房子，但仍支付每月1,500元的房屋供款。

儘管房主致電警方和市政府，要求幫助驅逐擅自佔房者，但沒有得到相關幫助。而房主在與電視台記者交談時，也不敢露面擔心遭到報復。在本地電視台的查詢下，警方表示，儘管他們來過該房屋，但由於此案系民事案件，驅逐程序應由業主或銀行來進行，故警方也愛莫能助。至於住在附近的鄰居，只能與這家佔住者保持一定距離。據試圖接近該住房的電視台人員稱，當他們來時住戶曾開門盯著看，而後伸出中指關上了門。

上月接手出售這所房產的地產經紀內森瓊斯說，「建議大家不要空置房屋，無論是否有保安系統。擅自闖入並拒絕離開已經成為一個常見的現象。很明顯，這所標價330,000美元的房產，現在想要賣掉是很難做到的。必須花錢聘請律師，提交所有這些文件，至少需要等90天的時間。如果你沒有財力，那你就完蛋了。」