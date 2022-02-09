露宿者死於交通意外人數驚人 波市計劃頒下緊急路邊露營禁令

（本報綜述）波特蘭市政府官員周四證實，波特蘭正計劃頒佈緊急禁令，禁止無家可歸者在高速路旁和經常發生交通意外的路旁露營。

根據波特蘭市運輸局在本周發布的一份報告，在2021年的交通死亡人數中有三分之一涉及無家可歸者，而他們大部份的帳篷都是放置在危險路帶的。因為這驚人的比率，波市政府準計劃出禁令。

惠勒市長在得知報告後，發推文：這是極之嚴重的問題，波特蘭人應該值得有更安全的街道、馬路和公路！

一份最新的民意調查表明，無家可歸者危機現在是波特蘭全市的頭號問題，而市政府的領導人在解決這問題方面仍是束手無策，目前尚不清楚市長會怎樣處理被迫遷的無家者。之前雖然有不少露宿者的帳篷被迫拆掉，但政府未有為這些露宿者提供解決問題的方法，所以他們仍照舊露宿街頭，只是搬到其它地方而已。

其實，本地有傳媒早在去年中已向政府查詢有關露宿者將帳篷放在公路旁的問題，當時州運輸局表示，他們一直都在掃盪公路旁的露宿者營地，因為這既危險且是非法的行為。如遇到帳篷位置是在波特蘭市，該部門則只會負責清理場地，但不是執法，因此無權要求露宿者離去。該部門更強調，他們的工作不是對人的，所以工作人員不會強迫露宿者做一些他們不願意的事情。

在惠勒市長舉行今天的新聞會之前，一個倡導者聯盟向市長發送了一封信。這封信暗指這禁令原來目的是要保護居住在公路旁的人，但卻變成一個減少交通意外死亡人數的不合情理方式。

信中寫道：“在任何解決道路安全的交通研究、宣傳運動或社區論壇中，都沒有建議清掃或徹底禁止露宿者和營地，作為解決方案。”

相反，倡導者列出了市政府可以採取的一些措施來減少交通死亡人數，並補充說，2021年創紀錄的死亡人數是由於“長期投資不足、官僚主義混亂和違背承諾”所導致的。

倡導者提議全額資助波特蘭市街坊緊急應變單位（Portland Street Response），禁止持有緊急命令的司機行走高碰撞的路段，將所有市內道路的限速降到25咪，並提高市內350個最繁忙十字路口的能見度。

這封信還指出了一個法律先例，稱如果每個人都有庇護所收容的情況下，政府才能清理露宿者。而波特蘭目前的情況是：絕對沒有（庇護所）。

值得注意的是，聯署這封信的，包括幾個曾經公開譴責有太多露宿者在過馬路時被撞死的倡導團題。這表明市長辦公室並沒有諮詢到最關注和了解這問題的團體，預計今次市長的禁令將成為波特蘭市在住屋危機問題上的最新政治僵局。