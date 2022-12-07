波特蘭新聞

露宿者帳篷滿街都是　縣政府是始作俑者

（本報綜述）在一宗針對波特蘭市露宿營的訴訟中，麥政府被指為滿城露宿者帳篷營地的制造者，而市政府在清理營地時要拆掉帳篷，更是有浪費納稅人金錢之嫌。

波特蘭市的露宿者問題嚴重是眾所周知的，帳篷到處都可見到，波特蘭甚至因此而有「帳篷城」的稱號。在民眾不斷投訴下，市政府亦陸續清拆這些帳篷在最近一宗由殘障人發起對市政府的訴訟中發現，麥魯瑪縣在過去兩年，就曾為無家可歸者購買了22,000 帳篷和69,000 多塊防水布，這批物資是透過露宿者服務聯合辦公室JOHS在全縣分發，所花的費用超過 200萬美元。

麥縣政府稱這做法主要是幫助露宿者過度疫情大流行時期，當時因為要實施社交距離措施，庇護所減少接收的人數除了向露宿者供應帳篷外，還有其它用品包括睡袋、毯子而在疫情的高峰期，政府亦根據美國疾病控制和預防中心的建議，暫停了對露宿者營地的清掃。因此導致露宿者的營地擴大到目前難以收拾的地步

麥縣政府的發言人斯普林蓋蒂說：為了減低新冠病毒傳播，當時政府大樓、日間中心、圖書館，甚至咖啡店關閉，庇護所也要縮減接收人數，因此JOHS使用救濟資金向人們提供應急物資，以便他們能夠在戶外生存，直到疫苗和社區重新開放”。

但一位代表波特蘭殘的律師認為，麥魯瑪縣這做法，是主要導致市內人行道被不斷擴大露宿者營地阻塞了多年。律師約翰·迪洛倫佐將市政府告上聯邦法庭，要求該市拆除人行道上違反《美國殘疾人法案》的帳篷，並希望聯合辦公室停止為露宿者更換新的帳篷

迪洛倫佐律師說：“由於固執、無能和與市政府缺乏協調等因素JOHS制定了適得其反的政策，市政府掃蕩露宿者營地時，就是在浪費納稅人的因此市政府應該終止與JOHS合作關係，取而代之，應利用資金來支援住房優先政策，並保持人行道暢通無阻，以便殘疾人能夠重過正常的生活。”

　　迪洛倫佐表示，根據縣政府所提供的文件顯示，在2020 6 9 日至2022 9 6 日期間，花了160萬美元購買了 22,700個帳篷；在202069日至 202171日期間花了416,053美元購買了 69,514塊防水布。