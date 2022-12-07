露宿者帳篷滿街都是　縣政府是始作俑者

（本報綜述）在一宗針對波特蘭市露宿營的訴訟中，麥政府被指為滿城露宿者帳篷營地的制造者，而市政府在清理營地時要拆掉帳篷，更是有浪費納稅人金錢之嫌。

波特蘭市的露宿者問題嚴重是眾所周知的，帳篷到處都可見到，波特蘭甚至因此而有「帳篷城」的稱號。在民眾不斷投訴下，市政府亦陸續清拆這些帳篷。在最近一宗由殘障人發起對市政府的訴訟中發現，麥魯瑪縣在過去兩年，就曾為無家可歸者購買了22,000 多個帳篷和69,000 多塊防水布，這批物資是透過露宿者服務聯合辦公室（JOHS）在全縣分發，所花的費用超過 200萬美元。

麥縣政府稱這做法主要是幫助露宿者過度疫情大流行時期，當時因為要實施社交距離措施，庇護所減少接收的人數。除了向露宿者供應帳篷外，還有其它用品包括睡袋、毯子等。而在疫情的高峰期，政府亦根據美國疾病控制和預防中心的建議，暫停了對露宿者營地的清掃。因此導致露宿者的營地擴大到目前難以收拾的地步。

麥縣政府的發言人斯普林蓋蒂說：“為了減低新冠病毒的傳播，當時政府大樓、日間中心、圖書館，甚至咖啡店關閉，庇護所也要縮減接收人數，因此JOHS使用救濟資金向人們提供應急物資，以便他們能夠在戶外生存，直到有疫苗和社區重新開放”。

但一位代表波特蘭殘障人士的律師認為，麥魯瑪縣這做法，是主要導致市內人行道被不斷擴大的露宿者營地阻塞了多年。律師約翰·迪洛倫佐將市政府告上聯邦法庭，要求該市拆除人行道上違反《美國殘疾人法案》的帳篷，並希望聯合辦公室停止為露宿者更換新的帳篷。

迪洛倫佐律師說：“由於固執、無能和與市政府缺乏協調等因素，JOHS制定了適得其反的政策，當市政府掃蕩露宿者營地時，就是在浪費納稅人的錢。因此市政府應該終止與JOHS的合作關係，取而代之，應利用資金來支援住房優先政策，並保持人行道暢通無阻，以便殘疾人能夠重過正常的生活。”

迪洛倫佐表示，根據縣政府所提供的文件顯示，在2020 年6 月9 日至2022 年9 月6 日期間，麥縣花了160萬美元購買了 22,700個帳篷；在2020年 6月 9日至 2021年 7月 1日期間花了416,053美元購買了 69,514塊防水布。