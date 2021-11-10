需要緊急糧食援助的民眾大增　為疫情前的13倍



（本報綜述）自疫情開始以來，東北緊急糧食計劃(NEFP)發現愈來愈多人來領取食物，而在每週四和周六中午12 點至下午3 點，數百車輛駛至東北緊急食品計劃(NEFP)裝貨站的免下車領食物活動。

當汽車駛入位於4800 NE 72nd Ave的路德紀念路德教堂的四個裝貨站之一時，有義工協助指揮停車。在裝貨站內有數十名義工正在忙碌工作，把食物裝載到人們的汽車上，包括肉、雞蛋 、新鮮農產品和不易腐爛的主食。

其中一位受助人向記者表示，在2020年她最困難的日子裡，她每月生活費需要300美元，冰箱每週都空著，她不得不接受他們提供的東西，很感恩有他們的糧食援助。

東北緊急糧食計劃是俄勒岡州普世教會的一部分，也是俄勒岡州食品銀行的合作機構。 他們的食物捐贈也來自於雜貨店和公眾捐贈。

在疫情之前，一般人可以隨意進入室內的食品儲藏室，選擇他們想要的食物；而疫情開始後，在不斷增長的需求下，該組織以免下車的方式讓受助人提取食物。疫情前，NEFP每月為約3,000名客戶提供服務，到了今年十月份，他們為38,000名受助人提供服務，在最繁忙的月份，受助人數更多達75,000 名。

除了為人們提供食物外，NEFP亦有提供寵物食品和用品、個人衛生用品；組織同時需要更多的義工，在免下車的裝貨站活動中提供協助。另外，為了面對急劇增加的需求，NEFP希望有更多個人和家庭，每月捐款25 至250美元。如有義捐助的朋友，請點擊以下網址：https://emoregon.org/nefp/give/

根據東北緊急糧食計劃NEFP，他們主要服務於：

>有孩子的家庭； 超過 40% 的受助人是兒童；

>失業者和就業不足者；

>有特殊需要的人，包括殘疾人和老人；

>移民和難民；

>正處於危機中的人士。