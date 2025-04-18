電梯內虐狗男子被判刑16個月

（本報綜述）一男子因去年夏天在東北波特蘭一棟公寓內虐待狗隻，被監視錄影拍下並引發眾怒，日前遭法院判處16個月監禁，並須接受3年社區監管，未來15年內不得飼養犬隻。

被告艾薩克·賈斯特漢（Issac Justham），25歲，於2024年8月被大陪審團起訴，面臨多項動物虐待指控，起訴書中包括四項一級加重動物虐待罪與四項二級動物虐待罪。他原本不認罪，但在今年4月11日於庭上改口認罪，並由法官當庭宣判。

該起事件發生於東北哈勒戴街（Holladay）與東北格蘭大道（Grand）附近一處公寓。當時監視器畫面顯示，賈斯特漢在電梯內多次用繩子毆打狗，甚至將狗吊掛在滅火器上並加以踢打。影片公開後，引發社會強烈譴責。

波特蘭警方表示，影片曝光後接獲大量民眾舉報，隨後動物保護組織PETA亦懸賞5,000美元協助尋找受害狗隻。警方隨後成功逮捕賈斯特漢，並於審判中播放了該段令人震驚的畫面。

穆特諾瑪縣副檢察官艾比·托恩奎斯特表示：「虐待有很多形式，而這是一個極其惡劣的例子。播放該影片，是要讓他明白為何會被判入獄。」她強調，州政府嚴正看待動物虐待，「我們希望社會明白，這類惡行是會付出代價的。」

目前警方仍無法確認該狗的下落。