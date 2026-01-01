電梯停擺　小溫哥華残疾老人被困7天无法出门

（本報綜述）位於華盛頓州小溫哥華市（Vancouver）市中心的 Miles Terrace 公寓，近日因電梯故障，引發長者住戶強烈不滿。這棟僅啟用三年的平價住宅，主要住戶為55歲以上長者，其中不少人行動不便、依賴輪椅或助行器。然而，電梯一停就是整整7天，讓部分殘疾老人被迫「困在家中」，無法外出就醫、購物，甚至連下樓倒垃圾都成了奢望。

多名住戶表示，電梯上週二突然停擺，雖然第一時間向管理方反映，但遲遲沒有得到明確回應或修復時間表，只能不斷等待。「我們一直在通報，卻像被忽視了一樣，沒有人告訴我們到底發生了什麼事。」住戶艾麗莎（Alesa Ford）無奈表示。

對行動不便的長者來說，電梯故障不只是「不方便」，而是直接影響生存安全。有住戶直言，輪椅使用者根本無法自行下樓，「等於被關在房子裡，哪裡也去不了」，形同被軟禁。另一名住戶形容，這樣的狀況讓人感到「被困住、被拋棄」，尤其發生在節日期間，更顯得無助。

雪上加霜的是，假期前公寓內其中一座鍋爐發生漏水，導致熱水供應一度不穩，甚至有水滲入電梯井。雖然熱水問題後來獲得修復，但電梯仍未恢復正常運作，住戶的不滿情緒持續升高。

管理公司表示，他們已聯繫電梯維修商，並稱曾關心行動不便住戶、提出臨時安置方案，但多名受訪住戶否認曾接獲相關協助。住戶們一致認為，問題的關鍵不只是設備老舊或突發故障，而是「修得太慢、說得太少」。

對這些年長、身體狀況有限的居民來說，一部正常運作的電梯，並非便利設施，而是維繫基本生活與尊嚴的必要條件。住戶呼籲相關單位正視長者居住安全問題，盡快修復設備，並給出清楚交代，別再讓弱勢族群在等待中受困。