電動車熱賣之際  州宣佈暫停抵稅優惠

（本報綜述）俄勒岡州環境質量部(DEQ)日前宣佈從5月1日起，暫停本州的電動汽車的稅收抵免計劃。

電動汽車越來越受到消費者的睞青，加上為了鼓勵民眾愛護地球，多用清潔能源，聯邦政府和州政府均向購買電動汽車人士提供稅務優惠，令到電動車的銷售火熱起來。

今年本州預算有1,550萬元用作給消費者的抵稅額，但DEQ日前表示，這筆錢將在幾個月內用完，需要暫停接受申請。所以只有在4月30日或之前購買或租賃符合條件的電動汽車才有資格獲得2023年的抵稅款。

準備購買電動車的車主對此消息均表示失望。

這計劃自2018年推出以來，已發放了超過7100萬元抵稅額。標準的抵稅計算是：電單車－750元，合資格的電動車－2500元；中低收入家庭還有額外的5000元抵稅額。

倡導交通電氣化的非營利組織Forth的執行董事艾倫說：“在電動汽車市場真正起飛之際，抵稅計劃卻被叫停，真是令人失望，”

艾倫指出本州最近通過要在2035年前，禁止銷售燃油車，務求大削碳排量和終結汽油車使用。當中也規定到2025年，本州出售的新車必需有25%是電動汽車。

Forth正在製定立法，為回扣計劃增加更多資金。眾議院第2613號提案正要求州政府從普通基金撥款3000萬元，以維持未來幾年的抵稅計劃。

艾倫對能否通過立法表示樂觀，並認為今次的暫停退稅將會是短期的。

此次州政府的暫停接受申請將不會影響聯邦的退稅，所以符合條件的新電動車仍可獲最高7,500元和合格二手電動車最高4,000元的一次性聯邦稅收抵免。俄勒岡州DEQ預計，2024年退稅資金可望在2024年3月或更早時間恢復申請，前提是他們能夠為計劃籌集更多資金。