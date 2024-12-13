電信詐騙日漸猖狂 俄勒岡人一年被騙9800萬

（本報綜述）近年來，電信詐騙在俄勒岡州愈發猖獗，不僅威脅到居民的財產安全，甚至可能對生命造成危害。2023年，俄勒岡州居民因詐騙損失接近9800萬美元，其中冒充政府官員或親友的詐騙手段最為常見，占詐騙案件的23%。這些騙局不僅數量驚人，還在不斷升級，讓人防不勝防。

其中，冒充政府機構工作人員或受害者親友的詐騙最具迷惑性。不法分子利用受害者對法律和親情的信任，製造緊急情況，威脅不合作將面臨罰款或法律後果，迫使受害者匆忙轉賬或提供個人信息。而近期大肆傳播的通行費詐騙更是讓人防不勝防。許多居民收到聲稱未繳高速公路通行費的短信，並附帶支付鏈接，威脅逾期將被罰款。這類鏈接往往通向釣魚網站，導致身份盜竊等進一步損失。

身份盜竊也是詐騙中不可忽視的一環。不法分子利用竊取的個人信息開設虛假賬戶或進行其他欺詐活動，讓受害者蒙受巨大的經濟損失。據統計，俄勒岡州身份盜竊案件全美排名第26，凸顯了這一問題的嚴重性。

面對層出不窮的詐騙手段，居民需要保持警惕，冷靜判斷，不要輕易被緊急情況所迷惑。任何聲稱緊急需要轉賬或提供信息的情況，都應仔細核實其真實性。無論是來自政府機構還是私人請求，都應通過官方渠道進行確認，而非直接回應可疑信息。一旦發現疑似詐騙，應立即向當地警方和相關金融機構報告，以防進一步損失。