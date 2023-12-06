雷內·貢薩雷斯將宣佈競選波特蘭市市長

據悉，市議員雷內·貢薩雷斯(Rene Gonzalez)將在未來幾周宣佈參選波特蘭市市長。

這位首次擔任市委員的政治人物因兩方面原因而在中間派和商業界贏得了廣泛支持。他支持警察局和其他執法機構，還多次批評城市應對無家可歸問題的方式，表達了對當地治安和社會問題處理方式的不滿。這使他在相對保守和商業利益相關的圈子中贏得了一定的聲望。

貢薩雷斯將與市議會同事明格斯·馬普斯一起參與競選，爭奪明年十一月波特蘭市的下一任市長。由於選民在去年秋天批准的一項提案，下一位當選的市長將領導一個全新形式的政府。一個由12名市議會成員組成的市議會將為該市制定政策，而一名專業的市政管理員將管理各局。市長將具有决定性的投票權，但不具否決權。

貢薩雷斯的幕僚長沙·史密斯拒絕置評。貢薩雷斯對於有關他參選的電話和短信未立即作出回應。

貢薩雷斯於2022年11月首次當選市議會，成為政界新秀，並在他的第一年備受矚目。他可能是他的五名市議會同事中最保守的一位，並在他的第一年嘗試了一些大膽的舉措，包括試圖推翻去年11月選民批准的憲章改革提案的部分內容（但被他的市議會同事們摒棄）。

作為一位受過法律培訓的律師和一位小型企業主。貢薩雷斯提出的競選政治綱領包括，強化禁止露天露營法律的執行，加強波特蘭警察局的實力。他受到了商界領袖和市中心房地產開發商的歡迎。

在本周一早些時候，市議員丹·瑞安宣佈他將不會在明年競選市長。有廣泛的傳聞稱市議員卡門·魯比奧將參選市長，儘管她尚未正式宣佈。