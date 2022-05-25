離REAL ID截止日期只有一年

（工商新聞）牙刷？有！電話充電器？有！正確的身分證？

當您準備好在疫情之後恢復旅行時，請務必將正確的身分證添加到您的打包清單中。

《真實身份 （REAL ID） 法案》將於 2023年5月3日在全美範圍內生效。從那一天起，標準的華盛頓駕駛執照和身份證將不再適用於國內航空旅行、在美國邊境口岸或進入某些聯邦設施。這意味著您只有大約一年的時間來確保您擁有或獲取適合您旅行的身份證件。

如果您計劃乘座飛機旅行，您可能需要增強型駕駛執照(EDL)、美國護照或其他形式的身份證明，例如外國護照、美國公民和移民服務局就業授權卡(I-766)，或永久居民卡(I-551)。你可能已經擁有你需要的東西。若要查看您是否準備好，請參加ID2023簡單測驗。

這一切可能聽起來很熟悉，因為REAL ID 的截止日期最初是2020年。執照辦事處（DOL）主任Teresa Berntsen 說:『由於COVID-19大流行，華盛頓州許可部辦公室在很長一段時間內都人手有限』。 『我們全國各地的執照機構都是這種情況，導致聯邦政府延長了最後期限。DOL已經重新開放了大多數辦公室，並準備向所有符合條件的州居民簽發增強型許可證和身份證』。

獲得EDL需要親自到訪駕駛執照辦公室。DOL鼓勵申請人進行預約，以避免排長隊和等待時間。 但是，在您想要的辦公室預約可能需要長達一個月的時間，一旦您的申請獲得批准，亦可能需要幾週時間才能收到您的執照卡。因此，需要增強許可證或身份證的居民不應等到最後一刻。

『一年可能聽起來很長，但我們建議您不要等到最後期限臨近或旅行前才確保您有正確的旅行證件』，Berntsen說。 『你不想在不知道每個人都是否準備充足的情況下計劃那個完美的假期。』

標准駕駛執照或身份證仍然適用於在美國境内的其他形式的旅行，例如駕駛或乘坐火車。新頒發的標准許可證將帶有『Federal Limits Apply 』(聯邦限制適用)標記，以表明它們不符合REAL ID 規準。

訪問DOL的ID2023網站了解更多信息。