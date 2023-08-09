離開露宿者和罪惡環境 波特蘭人帶走近10億元

（本報綜述）猖獗的露宿者和犯罪問題，已令到不少波特蘭市民離開這個城市，在其它地方另覓安全的居所。研究顯示，單在麥魯瑪縣，在2020年至2021年間，已有14,257名居民遷離出，為麥縣帶走破紀錄的10億元收入。

數字亦顯示，搬離的居民屬於較富有的一群，令到該縣居民的平均收入略有下降。報導稱，這是波特蘭地區的一個歷史性大轉變。波特蘭市在經歷了連續15年的增長後，現卻成為美國“收縮最快”的城市之一。

報導指，從2020年夏天到2022年夏天，波特蘭失去了近3%人口；從2021年7月到2022年7月的一年期間，波特蘭市再失去了8,308名居民。

外間許多的分析將人口下降歸咎于新冠疫情，但波特蘭的一名律師奧爾森則認為，這個理由只是一個藉口，好讓人們不談論該市更嚴重的露宿者、犯罪和吸毒過量死亡等問題。

“大多數大城市的居民在2020年後都已回歸，但波特蘭卻沒有，”奧爾森說。“波特蘭與美國其他大城市的不同之處在於，我們有大量的露宿者和芬太尼成癮現象，並且政府對這些問題徵收極高的稅收，但矛盾的是，本來稅收是用來解決這些問題的，但似乎使問題變得更糟。”

人口下降這現象也與人口普查局的數據相符，顯示麥魯瑪縣是俄勒岡州所有縣中人口下降幅度最大的縣。

由於個人所得稅是俄勒岡州最大的資金來源，佔該州普通基金的86%，EcoNorthwest經濟學家威爾克森表示，大量居民的遷出可能會影響本州支付社會項目的能力。工資在125,000美元或以上的居民，他們所繳納的所得稅佔全州所得稅收入的24%。

特別是110號法案造成的社會和經濟破壞凸顯了本區資金的缺乏，這法案使本州所有硬性毒品合法化，導致無家可歸和犯罪率大幅上升。

儘管收入減少，但縣政府還不斷增加財政預算，以便支付與毒品相關的社會項目。