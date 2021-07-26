隨確診個案再度上升　麥魯瑪縣宣布 建議所有5歲及以上民眾　室內要戴口罩

隨著本州的新冠確診病例迴轉上升，麥魯瑪縣衛生局今天發出警告，強烈建議所有5歲及以上民眾，和2歲以上能容忍的小朋友們，不論有否接種疫苗，在所有公眾室內場所，均須戴口罩。

州衛生局今天公佈的新增確診數字，在剛過去的五、六、日三天共有933宗。在過去3星期，本州的新增確診病例已上升了243%，在前7天的確診數字已近3,000宗，是自5月中以來最高的紀錄。

州衛生局官員表示，Delta 變種毒株已成為本州主要流行的新冠病毒，此毒株的傳播能力非高，是目前多種變種中最強，這病毒已傳偏世界各地，俄勒岡州亦不能倖免。

麥縣衛生局主任傑西卡．根西 (Jessica Guernsey)在聲明中說：“我們現在有機會改變縣的確診率。如果我們現不採取行動，我們可以預期確診病例會繼續上升，尤其是在疫苗接種率低的地區，這可能導致更多的住院和死亡個案，而這都是可以預防的”，根西主任又指出，戴口罩這小小行動可為我們帶來巨大的改變，而戴口罩是所有人現在就立即可以採取的行動，好讓商戶保持營業，也讓我們可推進新一學年的計劃。

麥縣衛生局對Delta 變種病毒感到擔憂，因為其傳染力比早期的病毒高出兩倍，並且確診者的病情較為嚴重。目前全美的確診病例中，有90%是感染Delta 變種病毒，在俄勒岡州這數字已到80%。而大部份感染變種病毒者都是未有接種疫苗的。

衛生官員又指出，已完全接種疫苗的人士仍有可能感染Delta 病毒，但似乎都受到疫苗的保護，比較不會出現嚴重的病症和死亡。

根西主任再說：至目前為止，疫苗仍是最佳防止感染新冠病毒和其變種病毒的方法，並呼籲未有打針的民眾，不要再猶疑，馬上接種疫苗，但在這之前，戴口罩是唯一能立即保護我們的措施。

專家們警告，雖然俄勒岡州已重開，但這並不表示新冠大流行已過。至目前，本州仍有29%的成年人是仍未打針的，而其中有色人種社區的比例更低於一半，官員指這是一個大問題，因為不少身患糖尿病、高血壓等慢性病的人士，如感染新冠病毒，會令到病情加重。

目前麥縣和其它縣政府幾乎每周都針對不同族裔社群舉辦疫苗診所行動，麥縣縣長直指這些活動都是拯救生命的活動。

如確診數字繼續上升，疫情再轉趨嚴重，大家最怕的就是在重返封鎖狀態。州政府已指出，暫未有這樣的計劃，並指將防疫的決定權交給各縣政府。在上周的新聞會中，州長鼓勵縣政府採取措施減慢病毒的傳播 並提醒那些接種率低的縣政府應立即採取行動，包括，鼓勵民眾打針，未打針的要戴口罩和保持距離。

俄勒岡州取消了所有防疫限制和重開只有3星期，州長就再有這樣的建議。而事實是重開後，確診數字就再次上升，至今天的數字已較去年同期的確診數字還要多。

在會上有記者提問州衛生局，是否因為州長取消了所有限制而造成確診再升，他們對這問題作出迴避。