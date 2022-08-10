陳先生感謝各界支持 海宴公所助鄉友討公道  事件已引起政府關注

（本報訊）陳先生被警察冷對待，因而被偷車賊人開槍打至重傷事件，在社區引起很大迴響。他所屬的海宴公所再次出手為鄉親討公道，在中華會館和波特蘭新聞的協助下，邀來了波特蘭警察局局長和多位警官，市政府辦公室代表，華裔民選都會局議員黃大綱及陳先生的代表律師等，於星期五下午在紅茶館舉行了一次公聽會。

今次的事件，令到不僅華人社區，甚至是其他社區也極為關注。有微信號更急切的為陳先生打氣，用了一些較為激烈的用詞，令到場地安排出現小風波，有不少到場支持的華人朋友都未能內進會場，為此海宴公所表示歉意。

當天陳先生透過視頻看到大家對他的關心，特別發表以下一段說話：

『得知今天很多人到場，雖然有些少情節，很多人只能在外面，但我知道你們都出席了！你們的支持我都知道！你們到場了，不管多久，在裡面，在外面都好，警察看到民意是有壓力的，他們看到很多人關注這治安危機！雖然我還在醫院沒法出去，我很想當面給你們每人鞠個躬。接下來如何走，怎樣改善警察對我們的態度，保護我們的自身安全，我們都必須準備充分，從長計議。再次感謝大家，大家一定要出入平安，身體健健康康！』

有一直在幫忙陳先生的一位同鄉表示，華人團體對陳先生今次事件群起關注，也爭相提供幫助，令到陳先生非常感動。雖然大家的做事方式不同，但目的都是要幫助陳先生。他希望社區中關心事件的各界人士，都能本著四海一家的精神，團結起來，這樣才能向政府展示華人社區的力量。

當日出席的警隊人員和政府人員都多番提到，事件正在調查中，能提供的資料不多。但警察局表示一定會將事件徹查到底，更指出見到這麼多華人出席，他們已收到了社區對陳先生事件的關注。陳先生的代表律師更指出，遇到不公平事件時，有社區的支持，集合力量才有機會去改變現狀。

陳先生出事以來，一直未有找到願意接這案件的律師，在黃大綱議員的協助下，找來了這位韓裔律師，而在律師的陪同下，陳先生將正式向警察落口供，警方亦會正式展開調查。希望能還陳先生一個公道。

陳先生說，他能說英文尚且得到這樣的對待，如當晚遇事的是一名不會英文的人士，極有可能是賠了生命也不知原因。希望警方能早日給我們一個交代。