降水量現創紀錄新低 恐影響水資源與野火季

（本報綜述）美國西海岸今年冬季出現創紀錄降水量新低，加上異常高溫，導致山區積雪大幅減少，專家警告，未來數月恐影響水資源供應，並提高野火風險。

根據國家冰雪資料中心數據，往年此時美國西部應有約46萬平方英里的積雪覆蓋面積，但今年僅約15.5萬平方英里，為數十年來最低水準。至少67個西部氣象站錄得史上最溫暖的12月至2月初。

俄勒岡州情況尤為嚴峻。美國國家海洋暨大氣總署指出，俄州目前雪水當量不僅創下新低，還比歷史紀錄低約30%。所謂「雪水當量」是指積雪融化後可提供的水量，是西部春夏供水的重要來源。若山區積雪不足或過早融化，農業、城市用水及水力發電都可能受到影響。

專家表示，今年1月降水量偏少，加上氣溫偏高，使許多原本應以降雪形式出現的水分轉為降雨迅速流失，無法在山區累積。自去年12月以來，西部地區已出現超過8,500次單日高溫紀錄被打破或追平。學者指出，這與氣候變遷背景下整體升溫趨勢密切相關。

積雪減少也意味著春季土壤更早乾燥，植被更易成為野火燃料。氣候研究人員指出，若後續降水無法明顯補足缺口，今年野火季可能提早並更加嚴峻。

氣象單位預測未來一週西部將迎來較濕冷天氣，可能帶來部分降雪，但專家坦言，要回到平均水準機會不大。對俄勒岡而言，今年2月可能成為自1895年有紀錄以來最溫暖的2月之一，儘管仍存在局部降雪的可能。

在全球平均氣溫自1880年以來已上升約華氏2度的背景下，西海岸冬季降水與積雪模式正在改變，水資源與防火壓力恐成未來常態挑戰。