阮昭雄副委員長訪問波特蘭 與本地僑界人士舉行座談會

（本報訊）在台北駐西雅圖經濟文化辦事處文教中心主任林美玲等陪同下，台灣僑務委員會副委員長阮昭雄於7月31日抵達本地，探訪波特蘭傳統僑社。

當天中午，阮昭雄出席了由砵崙中華會館舉辦的歡迎會，與本地僑領僑界人士會面。砵崙中華會館、波特蘭高雄姐妹市協會、砵崙秉公堂、合勝堂、協勝公會、龍岡公所、溯源堂、砵崙粵聲社、同源會、李氏公所、黃氏公所等多家僑團代表應邀參加。

砵崙中華會館主席李汝堯致歡迎詞，他希望在阮副委員長的帶領、協助及溝通下，能夠持續支持本地僑社，促進波特蘭社區僑務工作的發展。」

阮昭雄在講話時，感謝僑領們為保留優良的中華傳統文化遺產、促進僑商聯繫所做出的努力；為推動僑界與主流政商界交流、加強僑社團結所做出的貢獻。

歡迎會上，阮昭雄向與會的砵崙中華會館、同源會、秉公堂、粵聲社等多個僑團派發紅包，以示對本地僑務工作的支持。

歡迎會結束後，阮昭雄等參觀了正在修繕中的華埠牌樓。該牌樓落成於1986年，為當時全美最大規模的牌樓。

31日晚，阮昭雄舉辦僑務座談會。俄勒岡台灣工商會、大波特蘭台灣同鄉會、台灣公益協會，以及參加歡迎會的各僑團代表五十多人出席。 阮昭雄在僑務座談會上致詞時介紹說，此次訪問波特蘭先後探訪了幾間華文學校的夏令營和俄勒岡州立大學，與僑界代表會面，參觀了正在修建的砵崙華埠牌樓，留下了深刻的印象。他表示，相信由僑界的共同努力，台灣與美國的友好往來會更加緊密。

座談會上，中華會館主席李汝堯、副主席廖懷澤，秉公堂主席周世昌，協勝公會主席甄仲春，同源會主席應馬麗珍，龍岡公所主席張新，粵聲社代表梁瑞群，溯源堂主席雷活旋，俄勒岡台灣工商會會長林咸聿、顧問陳宏麒，大波特蘭台灣同鄉會會長曹凱傑，台灣公益協會俄勒岡分會主席 Sylivia Lin，李氏公所李素英等多位僑團首領、代表先後發言，介紹各自僑團的概況與發展歷史，分享推廣僑務工作的經驗，希望將來僑界能夠繼續與僑委會加強聯繫，團結互助、共謀發展。

波特蘭高雄姊妹協會會長陳紀超在講話時，介紹了波特蘭與高雄締結友好關係以來雙方在文化交流方面所取得的成就。

他說：「當年台灣贈送給波特蘭的八支龍舟，在波特蘭玫瑰節活動中所發揮了及其重要的作用。這八支龍舟是傳統的龍舟而不是競賽型龍舟，目的就是讓本地民眾了解傳統的中華文化與歷史。

陳會長呼籲僑界積極參與代表中華傳統文化的龍舟賽事，推動波特蘭與台灣高雄之間的交流與合作，進一步增進兩地的友好關係。