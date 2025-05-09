關稅暴漲 波特蘭企業面臨生存困境

（本報綜述）隨著美國對中國進口商品加徵高額關稅，在波特蘭經營製造業的中小企業主正面臨前所未有的挑戰。電動自行車、戶外用品等產品明明已在中國工廠生產完畢，卻因為高達200%以上的關稅無法進口至美國市場。這一變化，不僅拖累企業營運，更凸顯中美貿易緊張局勢對地方經濟的直接衝擊。

波特蘭本地企業「Vvolt」與「Showers Pass」的執行長凱爾·蘭森（Kyle Ranson）正陷入這場危機之中。他表示，目前有一整批電動自行車卡在中國廠房，「成品已經做好，但我們帶不回來。」

他解釋，過去這些自行車可以零關稅進口，但如今在川普政府的新一輪關稅措施下，總稅率高達205%，等於一筆50萬美元的貨物，企業必須再拿出超過100萬美元的現金支付稅金，「哪個中小企業有這種現金流？」

蘭森的另一個品牌Showers Pass專門製作雨具，部分產品產地在台灣和越南，雖然較少受中國關稅直接影響，但成本壓力仍然上升。他坦言，這間公司每年主要依靠春秋兩季的旺季銷售，「但我們進貨要提早幾個月，夏天是資金最緊的時候，現在還要多付關稅，等於在我們最脆弱的時候再加一刀。」

目前兩家公司合計約還有四個月的庫存可供銷售，但蘭森憂心進入秋季旺季時產品可能供不應求。「如果不能補貨，營收就會斷，我們可能撐不過去。」

他正考慮將這些中國的庫存改送至英國或澳洲的分公司，避開美國關稅，另闢出路。他也在逐一審視哪些產品還值得進口，哪些產品應該暫停引進。

針對政府將關稅視為促進本土製造、縮小貿易逆差的手段，蘭森直言這種說法「理論很好，現實不行」。「美國就是個消費大國，從全世界買東西是正常現象。以為能靠關稅讓工廠回流，這不符合現在的經濟邏輯。」

他強調，與其幻想回到過去的工業模式，不如投資未來的生產力。「AI、自動化才是製造業的下一站。現在卻還在打關稅戰，實在讓人看不懂。」

目前，蘭森只能寄望已有庫存能撐過接下來的幾個月，也希望政府與商界能展開更務實的對話。「我們不是不願意支持本土產業，但請不要讓我們這些正在美國辛苦經營的企業被犧牲掉。」