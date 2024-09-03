關注少數族裔群體權益  著重解決社區治安問題 州司法部長競選人Will Lathrop與亞裔僑領會面

（本報記者俄廣才攝影報導）2024美國總統大選已進入決戰階段，俄勒岡州也將在今年11月的大選期間選出州務卿、財務卿，以及極其重要的俄勒岡州司法部長等職務。

俄勒岡州司法部長的競選將在共和黨候選人威爾 拉斯羅普（Will Lathrop）和民主黨候選人、前眾議院議長丹 雷菲爾德（Dan Rayfield）之間進行，他們的政治理念、競選綱領對本州華裔群體必將產生深遠影響。

多年以來，華人社群深受有法難依、亞裔仇恨等方面的危害，哪一位競選人最關心華人所遭遇的困境，是華裔選民所最想了解、也應是最受華裔選民所支持的。

近日，共和黨競選人威爾 拉斯羅普主動與本地華人社團接觸，詳細了解華人所關心的社會問題，闡述其競選綱領。

8月26日，威爾 拉斯羅普在蘭蘇園與部分華人團體負責人共同探討雙方所關心的話題，並回答了華裔群體所普遍關心的社會問題。

記者：若當選您將如何處理Oldtown和Chinatown區域猖獗的犯罪活動，特別是在警察不能認真執行法律的請況下？

威爾 拉斯羅普：「目前本州警局資源明顯不足，沒有能力及時回應、解決這些案例。資金不足、警員不足這些都是現實問題。

如果當選俄州司法部長，就要認真應對這個問題，就是說要給警局足夠的資源，以充足的警力來及時處理這些案件。

所有這些犯罪的根源是吸毒現象的氾濫，吸毒是所有社會罪惡的根源。只有把這個問題解決好，其他問題才能順利解決。對於老城中國城或華裔社區的問題呢，第一要給警局足夠的資源，第二要加大力度處理吸毒這個社會問題。」

記者：「仇恨亞裔」是影響華人社群生命財產安全的重要問題，您將打算如何解決這方面的問題？

威爾 拉斯羅普：「關於仇恨亞裔的這類案件，從疫情開始到現在已經發生過很多起了，法律確確實實沒有起到有效的保護作用，有的也沒有進行起訴或者訴訟。

如果當選俄勒岡州司法部長，一定要把這個問題處理好。因爲我本人不是一個政客。做為一個「公共安全員」，自從事法律工作以來我一直都是在做這方面的工作，所以很能體會亞裔群體對這類問題的關心。當選後的首要工作，就是確確實實地讓將來的俄勒岡州公訴人，能夠認真地將這些針對亞裔群體及少數族裔群體的案件進行起訴。」

記者：此前哈佛等大學的入學申請採用「平權措施」，藉以保障非裔和拉丁裔的就學權，你如何看待「學生公平入學」的問題？

威爾 拉斯羅普：「關於哈佛大學學生公平錄取法的案例，美國最高法院已做了宣佈，裁定哈佛等大學的政策是違憲的。高法是美國最高的仲裁機構，如果當選俄州司法部部長，就要認真認真地執行這項最終判決。」

記者：據了解您的競選綱領獲得本州多個層面的支持，請您介紹一下這方面的情況。

威爾 拉斯羅普：「對於我的支持絕大部分來自俄勒岡州的法律執行機構，另外就是俄勒岡中小企業特別是小型企業，因為他們在犯罪所涉及的案例中損失最大。

在少數族裔群體方面，我所接觸的華裔社群、非洲裔社群，拉丁裔社群以及俄羅斯族裔社群，對我的支持也非常廣泛。」

威爾 拉斯羅普 (Will Lathrop) 是第六代俄勒岡人，是一位具有豐富經驗的檢察官、久經考驗的領導者和敬業的公務員，擁有通過保護兒童免受虐待、減少犯罪、追究毒販責任，及打擊公共腐敗來恢復我們破碎的司法系統所需的遠見和經驗。

威爾曾就讀於威拉米特大學法學院，獲得法學博士學位。 2004年威爾獲得俄勒岡州律師資格，曾任俄勒岡州議員，是俄勒岡律師協會具有18年會齡的資深會員。

威爾曾在馬里恩縣（Marion）和亞姆希爾縣（Yamhill）擔任地方副檢察官九年。期間，曾率領跨國團隊在東非、西非和加納工作，領導打擊販毒和人口販運犯罪，遏制公共腐敗，致力於恢復破碎的正義系統， 有效地保護了當地婦女兒童免受侵害。

威爾 拉斯羅普致力於修復俄勒岡州的司法系統，並重建人們對政府機構的信任，他的行政領導經驗反映了他在推動政策實施和培養重要關係的能力。

威爾在採訪即將結束時表示，做為俄勒岡州司法部長競選人，雖然他以共和黨身份參加競選，但不論是共和黨還是民主黨，還是哪個少數裔代表，參選的最終的目的是把大家團結起來去做應該做的事情，而不是去證明哪個黨派或者哪些教條是正確的。

欲了解司法部長競選人威爾 拉斯羅普的相關介紹，請登錄網站：https://willlathrop.com/。

資料顯示：俄勒岡州六歲以下兒童意外接觸芬太尼的數量，三年內增加了449%；2017年以來，網絡舉報兒童遭受性虐待的案例增加了530%；俄勒岡長期無家可歸者數量全美排名第一；芬太尼過量服用率四年內增加1,500%，吸毒問題全美最嚴重的州⋯⋯。

俄勒岡州需要更強大、更有正義、更有成效的領導者⋯⋯。

竭誠歡迎華裔民眾積極參與，行使您的權利為我們理想中的州司法部長候選人投上寶貴的一票。

俄勒岡州選民在線登記，華裔民眾可登錄中文投票網站：

https://sos.oregon.gov/voting/Pages/registration.aspx?lang=zh。