開槍事件頻生 一個周末死3人



達入新的一年,波特蘭破紀錄的槍擊案件並未有停下來，在剛過去的周末日，本市共發生了3宗開槍事件，共有3人喪命，被槍傷的8人中，其中包括一名1歲嬰兒和一名5歲小童。

根據警方的資料，3宗槍案所知的情況如下：

第一宗發生在周六傍晚，約6時45分警方接報，有嫌疑人出現在Broadway Drive 的一間公寓住宅，警方到場後發現公寓外牆有多個子彈痕，甚至有一個單位被子彈射穿窗口直入廚房。警方曾一度封鎖現場附近一帶進行調查，並籲居民留在家中。接著有警員開槍，一名男子被擊中死亡。一名住客告訴記者，見到有一名住客從所住單位向外開槍，擊中一輛汽車，之後槍手又向警察開槍，警方還擊，擊中該名槍手。

第二宗發生在東北區55街/Hassalo 的Normandale 公園，造成1人被槍殺，5人被槍傷，3人情況嚴重。據了解當日在場有一班示威者舉行聚集，聲援月初在明尼阿波利斯被警察在執行“不敲門搜查令”時被槍殺的22歲非裔男子。大約50名抗議者在晚上7點左右聚集在公園，準備在一個小時內遊行。槍擊事件發生在遊行開始之前。警方在晚上8時左右接報，到場後發現有6人被槍擊中，一名女性被擊斃，另有3女2男受傷，需送院治理。警方形容當時現場情況極之混亂，並指見到很多人離場，相信不少在場人士目擊事發經過。幾名參與抗議活動的人稱，他們看到一人從公園附近的一戶住宅出來與這群人對峙，然後向人群開槍，人群中亦有人開槍。警方在現場拘捕了兩名人士。

第三宗發生在周日，警方在晚上10時37分接獲市民報警，稱在Foster/128街，聽到多響槍聲和有人受傷。警員到場後在一輛汽車內發現一男一女與兩名小孩，女子已死亡，男子重傷，一歲嬰兒腳部被槍傷，5歲兒童手部被槍傷。

三宗槍擊案警方仍在調查中，希望市民能提供線索。

波特蘭市的槍擊案已嚴重影響了市民的生命安全，2021年致命槍擊數字是30年來最多。在新的一年，情況更越趨嚴重，至今已發生了203宗開槍事件，有50人被槍傷，15名被殺的人中有14人是被人開槍射殺的。