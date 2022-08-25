開學在即　市長頒令保學生平安 禁露宿營設在通往學校的路上

（本報綜述 王星編譯）上周五，波特蘭市長惠勒發佈最新禁令，就該市所有通往學校的道路上，禁止無家可歸者設露宿營。這是在距離新學年開學的兩前，市政府採取的一項緊急安全措施。

禁令的內文指出，學生是本市的弱勢群體，他們在走路到學校的途中，會受到各種形式的垃圾及露宿者架起的帳篷阻擋通道等的威脅。並劃出全市111 所私立和公立小學、K-8 和中學，以這些學校的半英里到一英里範圍內所有的街道，均為官方禁止露營的範圍。

這擴大了今年2 月份惠勒市長所發布的禁令。波特蘭交通局發言人里維拉說「為了讓更多學生可以在上學的路上安全行走，學生家長均希望看到社區和交通部門採取措施，對這些道路進行安全性的投資加以切實的管理。」

限制無家者營地的位置，仍將是市長今後市政管理的一項目標，得到了大多數商界領袖和一些市民的支持。然而，迄今為止，市內數千名露營者的帳篷、旅行車和其他自行搭建的戶外住宅，只是從城市的一個地方轉移到另一個地方，他們的大多數人仍是留在街上，只有一小部份人入住庇護所。

無家者以及一些擁護無家者的人士對市長的禁令表示失望和震驚。他們說，將城市中最脆弱的居民視為潛在的犯罪威脅，這對他們中的許多人是一種傷害。

根據惠勒的緊急命令，市政府工作人員將立即優先對通往學校沿線的露營進行清理，但卻沒有明確這些禁令如何執行，和被清理的無家者去往何處。

根據波特蘭市的憲章，緊急聲明授予市長廣泛的權力，允許他們在無需經過市議會的通過而改變或暫停城市的政策。雖然此類聲明在兩週後失效，但它們可以無限期地更新。