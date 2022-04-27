釣魚粉絲留意　政府出錢請您救鮭魚 釣得越多　獲獎金越多

（本報訊）喜歡釣魚的朋友，華盛頓州魚類和野生動物部今年的拯救鮭魚項目：哥倫比亞河大白魚獎勵計畫（Northern Pikeminnow Sport-Reward Fishery Program）將由5月1日至9月30日舉行。今年的獎金是：釣到1-25條，每條獎你6元；釣到26-200條，每條獎你8元；201條以上，則每條給你10元！每條鰷魚必須長達9吋或以上。此外，政府每年還會給超過1000條魚安裝tag（其實是一個鐵絲環），如果你釣到了這種有tag的魚，每條的獎金更高達500美元！

華盛頓州魚類和野生動物部每年均會推出這個獎勵計劃，並由邦納維爾電力管理局（Bonneville Power Administration，BPA）資助，目的是要保護這區的鮭魚。釣魚的範圍在哥倫比亞河下游及蛇河。最新的詳細情況要留意Pikeminnow網站上公佈和更新。

為何會有這樣一個付錢給你去釣魚的做法，而且釣得越多，賺得越呢？

原來大白魚（又稱葉脣魚或鰷魚）是美國聯邦最痛恨的的鯉科魚種。本地區有豐富的三文魚和鮭魚資源，大約5種主要的海洋洄游鮭魚都在這附近生活，最終會進入哥倫比亞河進行產卵。這些三文魚包括Chinock、Coho、Chum、Sockeye和Pink，這些都是本地區極為重要的經濟魚種。

位於哥倫比亞河上的邦納維爾水壩爲這些大白魚提供了一個非常好的棲息環境。而鮭魚魚卵在上游淺水孵化之後，幼魚會遊經大白魚的棲息地，這就成爲大白魚口中的美食，導致鮭魚種羣數量的銳減，這就是俄勒岡大白魚所犯的大罪。

在2021年，參加這項釣魚獎勵計劃的人士，釣得最多的前20位人士，每人平均釣到2,393條魚，他們在5個月中平均每人獲得19,752美元的獎勵。收入最高的垂釣者收入為61,409美元。 自 1990年以來，參加者共捕撈了近530萬條大白魚。 與計劃開始前的捕食水平相比，大白魚對幼鮭魚的捕食減少了40%。

漁業專家的建議是，這種魚並不難釣，你可以用蚯蚓，用魚卵，或者各種路亞（lure）都能釣到。

這項活動絕對是喜愛釣魚人士不容錯過的，馬上行動，先領一個釣魚牌，然後在釣魚之前到沿哥倫比亞河的多個工作站之一登記，有收穫就要返回登記的工作站領取獎金券。24小時都可登記，沒工作人員時就可利用每站的夜間登記箱。詳情到http://www.pikeminnow.org/查閱。