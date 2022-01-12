醫院告急：非必要不要到急診室

(本報綜述） 上週俄勒岡州每天平均有近 7,000例新病例，當地醫院已經人滿為患。醫生們懇求民眾非必要不要去急診室，包括進行新冠病毒測試。

醫院急診室的醫護人員表示，近來多了病人到急診室，多是只有輕微病徵，又或要求進行新冠病毒測試。醫護人員希望民眾在真正有生命危險時才到急診室求助，因為醫生會先處理緊急的個案，所以不是緊急的，都要等待頗長時間才能見到醫生，有時可能要等10小時也不足為奇。

俄勒岡醫科大學（OHSU）急診醫學系主任Mary Tanski博士說：“除了喉嚨痛和身體疼痛等正常感冒的症狀外，民眾應該與他們的醫生聯系檢查。”

醫生希望民眾盡可能在家中康復，以幫助不堪重負和人手不足的急診室。但是有些症狀是不能等的，例如呼吸困難，就應到急診室，或撥打911。

另外，令人擔心的情況出現了，感染新冠病毒需入院診治的兒童數目大增。

OHSU醫生指出，截至10日，全州有19名兒童住院，數目雖然不多，但卻值得留意，在新冠疫情以來，兒童需入院診治是少之又少的，目前這些感染新冠病毒的孩子們一是病得很重，一是感染了病毒後的孩子是無症狀的，又或有可能會導致潛在慢性疾病的惡化。

今次新一波疫情，高傳染性的Omicron持續構成嚴重威脅，大多數民眾都感覺到其威力：很多人都說很多身邊朋友都感染了，各行業都因員工感染而請假，在缺乏人手的情況下要關門，這包括陸續有學校要走回網上學習，

州衛生局公布10日的確診病例有8040宗，35人死亡。全州有727人因新冠病住院，比前一天多出35人，另有138人在加護病床。