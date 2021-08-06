醫院人滿之患　新冠患者更年輕　病情急轉嚴重

醫院人滿之患 新冠患者更年輕 病情急轉嚴

州衛生局今天（5日）公佈的單日新增新冠確診有1,382宗，8人死亡；住院人數已升到457人，有134人需入住重症監護病床（ICU），本地醫院告急，新冠患者已迫爆醫院，而在ICU的護士指出，很多感染新冠的病人都是未有接種疫苗的，而病者的年齡越來越年輕，病情發展非常快。在這情況下，所有在ICU工作的醫護人員均有接種疫苗的迫切性。

在普羅維登斯醫療中心（Providence）的一名ICU護士貝德卡指出，早前他們的ICU內已完全沒有新冠病者，但目前新冠病人再次回來，並以極快的速度填滿了這些床位。她又指出，目前的住院人數較上月增加了3倍。

貝德卡指出，等到現時才決定去接種疫苗的人士，有很多都是見到有身邊的朋友確診後，病情急轉嚴重，需入院治理甚至死亡。

她希望有更多的商戶要求客人戴口罩或查看疫苗卡，保護更多市民的安全並藉此說服他們接種疫苗。

多家本地餐館和酒吧，在剛重開後再遇確診病例上升，包括越來越多已完成接種疫苗的民眾感染病毒，他們聯手宣佈，跟隨紐約、加州和西雅圖一些酒吧的做法，顧客在進入餐堂前必需展示疫苗卡，對此要求，有很多顧客均表示願意配合，估計有更多本地的餐館酒吧加入這行列。老板們都希望能積極採取措施，確保各方的安全，讓餐館能繼續開門營業。

隨著州政府和市政府向民眾發出呼籲，建議大家要在室內的公眾地方戴口罩，本地多間大商戶均再次要求員工和入內購物的必需戴口罩，他們包括有Costco，Fred Meyer 超市，New Season 超市，Safeway超市，Target百貨，Walmart百貨，Home Depot 等。

今天有最多新增確診的縣包括：麥魯瑪縣169宗，Lane縣118宗，華盛頓縣98宗，卡加瑪士縣94宗。死亡的8人，年齡由35歲到85歲，全都是慢性病患者。