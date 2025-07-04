酷熱奪命 專家籲勿將兒童留車內

（本報綜述）隨著大波特蘭地區進入酷熱夏季，兒童安全倡議團體提醒家長與看護者，切勿將孩子單獨留在車內，以免發生中暑死亡的悲劇。

根據「兒童與車輛安全」組織統計，全美今年已有9名兒童因被留在車內喪命，案件分布於加州、佛州、路易斯安那州、馬里蘭州、新墨西哥州、新澤西州與北卡羅萊納州，其中有5起發生在6月。該機構指出，全美每年平均約有38名兒童死於車內中暑，自1990年以來，已累計超過1,100名兒童因此喪生，另有超過7,500名倖存者因高溫導致不同程度傷害。

專家表示，即使外部氣溫看似不高，車內溫度仍會迅速上升。「安全兒童組織」主任凱西‧沃爾指出：「車內溫度在短短20分鐘內就可能上升華氏20度（約攝氏10度）。若外面是華氏80度（約攝氏27度），車內溫度很快就會超過華氏100度（約攝氏38度）。」

國家安全委員會指出，從1998年至今，除阿拉斯加州外，全美都曾發生兒童因被留車內而死亡的案例。2018年及2019年，死亡人數更達到歷史新高，各有53名兒童喪命。

根據加州聖荷西州立大學的氣象專家楊‧努爾分析，孩子被留車內的頭30分鐘，是溫度上升最劇烈的時段，最高可達攝氏65度（華氏150度）。棕櫚灘郡消防局隊長凱倫‧德羅加蒂斯說：「兒童的排汗能力遠不如成人，體溫上升速度更快，是成人的3到5倍。因此，無論外面天氣如何，都不能將孩子留在車內。」

就在上週，俄亥俄州曼斯菲爾德就傳出一名5歲男童因被困車中而不幸死亡。

專家建議，建立習慣與提醒降低風險，家長應該養成「ACT」三步驟：

A（Avoid）避免：任何情況下都不要將兒童單獨留在車內。

C（Create Reminder）建立提醒：可把皮包、手機或需要攜帶的物品放在後座，確保下車時會打開後門檢查。

T（Take Action）採取行動：若發現有兒童困在車中，應立即撥打911，不必先判斷孩子在車內多久。

德羅加蒂斯隊長補充，駕駛也應將「檢視後座」當作固定習慣：「就像換車道前一定看側後鏡一樣，不管車內有沒有孩子，都要確認後座安全。」