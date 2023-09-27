都會局計劃在浪花墓園華人區新建紀念園

誠邀華人社區踴躍提供意見

(本報訊)波特蘭都會局(Metro)正在籌劃在浪花墓園(Lone Fir Cemetery)原華人墓區新建一處文化遺產和療愈花園，以紀念埋葬在這裏的先人。

為徵求意見，都會局將特別為華人社區舉行兩場會議，誠邀華人社區踴躍參予，積極發表意見，彰顯華人對先輩的尊敬以及對中華文化的重視。

首場信息分享會將在10月12日星期四晚間6點至7:30分通過Zoom綫上會議的形式進行，僅對華人社區開放，且需要在會前進行網上注冊：https://zoom.us/meeting/register/tJ0qc-murj0qE9C3CVye0wiN6wnpTp2MMda_#/registration。

第二場信息分享會將於10月21日星期六中午11點至1點舉行，會議地點為浪花墓園原華人墓區，對全體居民開放，且無需提前預約。歡迎大家踴躍前往現場參會。

長期以來，浪花墓園一直以波特蘭歷史上許多重要人物的安息之地而聞名。墓園裏安葬了許多在波特蘭歷史上具有重要地位的人物。這些人的名字，如Lovejoy、Hawthorne、Pittock和Dekum，如今仍然存在於波特蘭市區的街道名稱、地標和其他公共設施中，以紀念他們在城市發展和歷史中的重要貢獻。然而，這座墓地還埋葬著許多未被歷史書所記載、卻也為這座城市做出過犧牲的人們，其中就有大批華人。

如今的浪花墓園西南角，看起來像是一片空地，與其他樹木點綴、遍布墓碑和紀念碑的廣闊區域形成鮮明的對比。然而在過去，這個角落裏擠滿了刻有漢字的墓碑，還有一座供華人祭祀的焚爐。這裏曾先後埋葬了近2900名華人，但受種族主義的影響，并沒有太多有關逝者的記錄。在中華會館的幫助下，根據華人的文化習俗，其中的許多遺體在入土幾年後被重新出土、送回祖籍安葬。此地一直是墓園的華人墓區，直到20世紀40年代。

1947年，麥魯瑪縣建議將此地塊中剩餘的華人實體挖出，地塊另作他用。1948年7月，工人們從該區域挖出遺體265具。根據與中華會館達成的協議，其中的大部分遺體被送回了中國，未送歸的則在浪花墓園的其他地方重新埋葬。

1953年，麥魯瑪縣在該地塊建起了Morrison Building大樓，并將周圍地面改建為停車場。1997年，此塊土地的所有權被轉交給了都會局，計劃拆除大樓后再次出售地塊。2004年，中華會館聯合當地組織知會縣政府，認爲該地塊上還埋葬有遺體。2007年，大樓被拆除，該地塊重新被納入了浪花墓園。

2019年，經選民投票，都會局決定投入4百萬美元新建一座紀念園，以紀念那些埋葬在這裏的那些不爲人知的逝者。預計該紀念園將於2026年夏季完成。欲瞭解詳情，請訪問oregonmetro.gov/lonefirgarden。