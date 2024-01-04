都會區志賀氏桿菌感染病例激增

(本報綜述)近期，波特蘭老城志賀氏桿菌(Shigella)感染病例急劇增加，縣政府緊急呼籲居民注意衛生。

志賀氏桿菌，是一種透過糞便傳播的細菌，感染者會產生發燒、腹痛、嘔吐和腹瀉等症狀。衛生官員提醒，疾病傳播途徑包括食物、水源、物體表面，甚至性接觸。

根據麥魯瑪縣衛生官員特蕾莎·埃弗森博士的說法，無家可歸的社區和同性男性伴侶是最容易感染的群體之一。她表示：「這些病例可能發生是因為無家可歸者難以獲得衛生間、洗手台和肥皂，而無家可歸的社區成員在一般情況下更容易感染傳染病，因為他們的健康狀況較差。」

這種疾病並不罕見。自2012年以來，麥魯縣一直在追蹤志賀氏桿菌病例，但最近幾週出現病例激增。到目前為止，2023年波特蘭都會區已通報218例志賀氏桿菌病例，其中45例出現在12月。

根據縣衛生官員的說法，所有病例並沒有明顯的地理分佈模式，但在居住在波特蘭市中心老城區的無家可歸者中報告的感染有所增加。衛生官員表示，他們希望民眾能保持警覺，但無需過度擔憂。

志賀氏桿菌感染的症狀可能包括腹瀉、發燒、腹痛和有時嘔吐，持續3-10天。衛生官員表示，任何認為可能感染志賀氏桿菌的人都應該接受檢測並立即隔離，因為該細菌傳播迅速，且有九種不同的菌株。美國疾病管制與預防中心估計每年在美國有45萬例志賀氏桿菌感染。

專家提醒，要防止病毒傳播，社區成員應保持衛生，包括勤洗手、使用肥皂、經常淋浴。