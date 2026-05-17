郵輪漢他病毒疫情18名乘客返美隔離 俄勒岡人不必恐慌

（本報綜述）一艘郵輪近日爆發罕見漢他病毒（hantavirus）疫情，截至5月11日，與MV Hondius郵輪相關的安第斯漢他病毒確診病例已有7例，另有2例疑似病例，總計3人死亡。死者包括一對荷蘭夫婦及一名德國乘客。不過，世界衛生組織等衛生官員表示，漢他病毒雖然可能造成嚴重疾病，但通常不容易在人與人之間傳播，一般民眾感染風險仍然偏低。

漢他病毒主要透過鼠類傳播。人們通常是在吸入被老鼠尿液、唾液或糞便污染的灰塵後感染，常見風險場景包括清理久未使用、通風不良的房屋、小屋、車庫或倉庫。安第斯病毒在少數情況下可能人傳人，因此各國對郵輪返國乘客採取較謹慎措施。不過，專家強調，這種傳播並不容易，通常需要長時間、近距離接觸。

截至5月11日，曾搭乘该郵輪的18名美国人員已被接回美國，其中包括17名美國公民及1名美英雙重國籍人士。衛生官員強調，目前一般美國民眾感染風險仍然極低。

美國衛生與公眾服務部表示，其中一名返美乘客檢測呈「輕微PCR陽性」，另一名乘客出現輕微症狀。為防範風險，部分乘客返國時被安排在生物防護艙中運送。

目前，16名乘客在內布拉斯加州奧馬哈（Omaha）的國家隔離單位接受監測，其中檢測陽性的乘客被安置在內布拉斯加大學醫療中心的專門生物防護單位。另外2人，包括出現症狀的乘客及其伴侶，已轉送至喬治亞州亞特蘭大的埃默里大學醫院生物防護設施，以保留內布拉斯加的醫療空間。

其中，一名來自俄勒岡本德（Bend）的醫生，在協助照護漢他病毒疫情郵輪上的病患後，自己也檢測呈陽性，目前正在內布拉斯加州奧馬哈（Omaha）的生物防護病房隔離觀察，目前沒有出現任何症狀。

對俄勒岡民眾而言，目前不必恐慌。俄勒岡已知漢他病毒病例幾乎都由另一種名為Sin Nombre病毒的鼠傳病毒引起，安第斯病毒尚未在俄勒岡被檢出。自1993年俄勒岡衛生局開始追蹤以來，全州僅確認31例漢他病毒感染，多數與農村地區鼠類接觸有關。

漢他病毒感染初期可能像流感，包括發燒、發冷、肌肉痠痛和頭痛。若病情惡化，可能出現胸悶、呼吸困難等情況，原因是肺部可能積液。美國疾病控制與預防中心資料顯示，漢他病毒肺症候群死亡率約為35%，因此雖然罕見，但不能輕忽。

目前漢他病毒沒有特效藥，但及早就醫可提高生存機會。公共衛生專家提醒，預防重點是避免接觸老鼠及其排泄物。清理鼠糞時，應戴手套，用漂白水溶液先濕潤再處理，不要直接掃地或吸塵，以免病毒顆粒隨灰塵進入空氣。