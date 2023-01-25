郵票加價官員稱每年漲兩次

（綜合報導）本週日開始，First Class郵票的價格從60分上漲到63分，上漲了5%，原因是運營費用的增加和郵政服務的虧損。新的收費標準還包括將1盎司的計量郵件的價格從57分提高到60分，以及將國內明信片的價格從44分提高到48分。寄一封一盎司的信件到海外，現在是1.45元，而不再是1.40元。

郵政局說，“由於運營費用持續上升，這些價格調整可以為郵政服務提供急需的收入，以實現財務穩定。”該機構在2021年表示，預計未來10年將損失1600億元。

上一次提價是在7月份，當時First Class郵票的價格從每盎司58分漲到了每盎司60分。在2021年增加到58分之前，郵票的價格是55分。

官員們表示，至少到2024年，消費者可以預期郵票價格每年會上漲兩次，目前還不清楚每年會漲多少。郵政局表示，該機構一般不接受稅收資助，而是“依靠郵資、產品和服務的銷售來為運營提供資金”。

2007年發行時，“永遠郵票”（Forever Stamp）的價格為41分。郵票以自由鍾的圖案發行。自2011年以來，所有First Class郵票都是永久郵票。無論價格上漲與否，該類郵票仍然有效。

儘管電子通信和數字媒體的便利和普及，人們仍然郵寄信件。郵政局表示，2021年，該機構遞送了139億件First Class郵件（信件、卡片和賬單支付），低於2012年的232億件。