郵件自動分類機故障不修 國稅局3年損失近5億利息

（綜合報導）國稅局(IRS)督察長報告指出，國稅局未修繕故障的郵件自動分類機，員工只好手動分類稅務信件，大幅減慢受理速度，使聯邦政府在2019年至2021年損失逾4億元的利息。

調查人員表示，這些機器叫作「服務中心郵件自動處理系統」(SCAMPS)，在國稅局處理退稅的系統中具重要任務。這些機器負責自動分辨哪些信封內含稅金，這樣國稅局才能迅速受理並把錢存起來。

但這些機器已使用20年，年久失修，經常漏掉有匯金的信件；國稅局員工只好關掉機器，改靠人工分類與找信，但處理流程也因此減慢。

督察長表示，此延誤表示當局會更晚把支票存入帳戶，使得聯邦政府損失數億元的利息；國稅局指出，從2019年1月1日至2021年6月3日，國稅局在不到兩年半的時間內因為機器故障，害政府損失近5億元。

損失額度在2020年尤其高，因為受到新冠疫情衝擊，負責該工作的值班員工也減少；但就算在2021年，每個月平均損失金額仍超過1000萬元。

國稅局表示：「這些現有的SCAMPS設備使用20年了，而且已超過15年未大幅升級。」

更換上述設備的成本為65萬元，全部重新設定約需耗費36萬5000元；不管選擇哪一個作法，都可為聯邦政府省下一大筆錢。

SCAMPS除了可以分出有支票的信封外，還可自動打開信封，省下更多時間；但現在卻出現許多問題，包括機器卡信、撕毀或剪割信件內容物。

調查人員表示，2021年1月至3月間，國稅局因SCAMPS機器洽詢客服近300次；調查人員現身堪薩斯市時，15分鐘內就遇到至少五次卡信問題。員工告訴調查人員，這些機器太過老舊，找不到可以修理的零件。

種種問題促使督察長警告，國稅局必須購買升級設備。國稅局表示，更新SCAMPS為首要之務，但因為採購規定，流程恐相當耗時。

國稅局工資和投資司負責人柯賓要求在2024年12月15日前更換機器；但在每月流失1000萬元的情況下，美國恐再損失逾3億5000萬元。



