還沒收到子女稅預付款？現在申請還來得及

還沒收到子女稅預付款？現在申請還來得

美國財政部和國稅局日前宣布，10月份全美3600個家庭將陸續收到第四筆子女稅預付款，總額約為 150 億美元，大多數家庭都會通過銀行直接存款收到這筆錢。

根據美國救援法案，符合條件的家庭都有收到了前3次的付款（分別是 7 月 15 日、8 月 13 日和 9 月 15 日）每個6 歲以下兒童每月最多 300 美元，每個 6 至 17 歲兒童每月最高 250 美元。 10月份以後還有兩次付款， 分別是 11 月 15 日和 12 月 15 日。

國稅局華語發言人蔡萍提醒華人社區，通常不需要報稅的低收入家庭，如果家裡有17歲以下的小孩，但是還沒有收到子女稅預付款，請盡快使用國稅局官網的線上助手申請

子女稅收抵免非申報人登記工具（中文）：

https://www.irs.gov/zh-hans/credits-deductions/child-tax-credit-non-filer-sign-up-tool

現在申請子女稅優惠預付款還為時不晚。大多數低收入家庭都可以獲得這些月付款。

什麼樣的家庭可以申請到這筆補助？請訪問國稅局的中文網站，獲得更多信息

https://www.irs.gov/zh-hans/credits-deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021